"Желаю вам не испытывать": Орбакайте откровенно о боли и насилии

Певица в эфире программы "Честное слово" артистка призналась, что стала жертвой агрессии. По ее словам, был случай, когда мужчин поднял на нее руку.



Певица Кристина Орбакайте сделала откровенное признание о том, что была жертвой рукоприкладства со стороны мужчины. Об этом она заявила в программе Юрия Николаева "Честное слово". Ведущий спросил ее, поднимал ли кто-нибудь на нее руку. Певица ответила утвердительно.

"Я знаю, что такое агрессия. Желаю вам ее не испытывать. Желаю и вам быть более толерантными", – заявила Орбакайте. Однако уточнять подробностей и называть имя обидчика, причинившего боль, не стала. Отметим, что в подобном отношении к певице ранее подозревали экс-супруга Руслана Байсарова. Слухи о его вспыльчивости постоянно появлялись в СМИ.

Пара стала жить вместе в 1997 году, а уже в 1998-м у певицы и бизнесмена родился сын Дени. Однако со временем союз дал трещину. Одной из главных причин расставания, произошедшего в 2003 году, стали ревность мужа и побои. Как вспоминала Кристина, по началу бизнесмен не распускал руки, а лишь "унижал психологически".

В свою очередь, пользователей Сети возмутил вопрос ведущего о Максиме Галкине. Он младше Кристины на пять лет, но является ее отчимом. Орбакайте отметила, что для нее супруг Пугачевой просто близкий человек, но "никак не отчим".

Такой бестактный вопрос, по мнению некоторых поклонников, не красит программу и опытного телеведущего. "Да, только закончилась передача, было интересно, хорошие вопросы Николаева и мягкий ответ на вопрос о Максиме, я смотрю и думаю , бывают же такие вопросы дибильные, эх я бы ответила , но нельзя, экран и т.д. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал подписчик. Вместе с тем, она отметила правильную реакцию Кристины. "Спасибо Кристине за пример сдержанности", – добавил он.