Изуродованный фрик рассказал о сексе с Бузовой

Скандально известный фрик Кирилл Терешин, прославившийся на всю страну благодаря своим накачанным до безобразия синтолом рукам, признался в чувствах к Ольге Бузовой. Он рассказал, что хотел бы заняться сексом с певицей.

Некоторые подписчики ругают Ольгу Бузову за то, что она якобы пытается подогреть к себе интерес публики все новыми скандалами, а не своими достижениями на нелегком творческом пути. Однако даже эти критики вынуждены признавать. что у певицы регулярно выходят новые хиты, она радует поклонников своими выступлениями в разных точках России и всего мира, а также не останавливается на достигнутом и развивает у себя новые таланты.

Подчас же общественное внимание сосредотачивается на людях, популярность которых обусловлена чем-то незаурядным, однако отнюдь не связанным с проявлением какого-либо таланта. Ярким примером может служить молодой человек из Пятигорска Кирилл Терешин.

Молодой человек стал знаменит на всю страну и принял участие в съемках популярных ток-шоу на центральных каналах только благодаря своей внешности. Для имитации солидной мышечной массы он закачал себе в руки синтол. Многие зрители сошлись во мнении, что эта процедура обезобразила парня. Впрочем, сам он своими внешними данными, кажется, остался полностью доволен.

Волна популярности "синтолового качка" или как сам он себя называет "рук-базук" постепенно спала, однако он до сих пор ходит по разным шоу. Так, Кирилл Терешин стал гостем у блогера Максима Шестакова. В коротком анонсе обозначены темы, которым фрик-звезда уделила внимание. В частности – отношениям с Ольгой Бузовой.

Молодой человек признался, что в озвученных собеседником условиях (подвыпившая певица ищет, где ей можно было бы остановиться), он с удовольствие познакомился бы с исполнительницей. На вопрос, чем бы он хотел с ней заняться, Терешин дал однозначный ответ: "Тем же сексом". "Ольга Бузова, я тебя очень люблю", – обратился к ней молодой человек, послав напоследок воздушный поцелуй и продемонстрировав свой фирменный удар.