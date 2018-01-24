У изуродованного друга Малахова отказали ноги

Один из главных фриков российских ток-шоу Кирилл Терешин испытывает проблемы с передвижением. Молодой человек почти не может ходить.

Юноша, называющий себя "Руки-Базуки", опубликовал в своем Instagram видео, на котором видно, что Терешину с трудом удается передвигать ноги. Молодой человек едва вылезает из машины и очень медленно идет по улице. Видно, что ходьба доставляет обладателю "рук-базук" ощутимый дискомфорт.

По словам оператора видео, ноги у Кирилла начали отказывать после операции. Не смотря на то, что с момента хирургического вмешательства прошло уже несколько дней, двигательный аппарат Терешина так и не пришел в норму. Когда молодой человек узнал у своих сопровождающих, что пешком придется пройти несколько десятков метров, он обреченным тоном спросил: "А что мы туда не подъехали?". Несмотря на недовольство, обладатель "рук-базук" начал мужественно ковылять к точке назначения.

Публикация от Кирилл Терешин Руки-базуки (@s_1_a_k_e_r_) Янв 22, 2018 at 2:40 PST

В комментариях к публикации подписчики Терешина предположили, что молодой человек тащил свои отказывающие ноги на съемки передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Выпуск, участником которого стал Кирилл, вызвал волну негодования еще до выхода в эфир.

На своей официальном YouTube-канале Андрей Малахов опубликовал анонс нового выпуска ток-шоу "Прямой эфир". В нем сообщается, что героем передачи станет "мистер синтол" – житель Пятигорска Кирилл Терешин. Парень прославился благодаря "рукам-базукам". Чтобы месяцами не потеть в тренажерном зале, 21-летний Кирилл закачал себе в бицепсы синтол, чем буквально изуродовал их.

Терешин объяснял, что решился на инъекции из-за своего кумира, бразильца Ромарио Дос Сантос Алвеса. Тот, мечтая быть похожим на киногероя Халка, закачал синтол не только в руки, но и в грудные мышцы. Говорят, знойный бразилец настолько увлекся, что едва не лишился рук. К счастью, врачи его спасли.

Узнав, что у него есть последователь из России, Ромарио прибыл в Москву, чтобы встретиться с Кириллом. Собственно, команда Андрея Малахова и организовала это свидание. В анонсе ведущий заглянул в гримерку к Сантосу и замерил его бицепс (обхват составил 64 сантиметра), а также попросил дать совет Терешину. Ромарио сказал Кириллу не перебарщивать с синтолом. "Ему нужно прекратить этим делом заниматься, хватит уже", – высказал свое мнение бразилец.