Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах

Сын шоумена Сергея Зверева продолжает поиски своей биологический матери. Он отправился на родину отца в Иркутскую область, чтобы расспросить родственников и наконец-то узнать правду о своем происхождении.

Зверев-младший около десяти лет назад узнал, что он приемный – бабушка в пылу гнева огорошила юношу этой новостью. С тех пор Сергей не оставляет попытки докопаться до истины. Недавно он нанял частных детективов, однако сыщики не смогли помочь.

Сын короля гламура вместе с супругой Юлией отправился в гости к родственникам в деревню под Иркутском. Юношу в каждом доме встречали хлебосольно: накрывали на стол, делились ностальгическими воспоминаниями из его детства. Но, как только разговор заходил о матери молодого мужчины, все как один принимались отговаривать Сергея от поисков, советовали не ворошить прошлое.

Зверев-младший пришел к дому бабушки, которая вырастила его и заменила мать. Несмотря на настойчивость, с которой Сергей звонил в дверной звонок, ему так и не открыли.

Местный житель Владимир рассказал юноше собственную версию событий. "Был брат (у Сергея Зверева-старшего. – Прим. ред.), но он, к сожалению, погиб трагически. Он болел, у него была астма, неизлечимая. Он решил не мучить ни себя, ни родственников, он покончил жизнь самоубийством. Как люди говорят, у брата Сергея была своя семья и был ребенок на стороне. Когда тот погиб, Сергей Зверев решил забрать этого мальчика к себе, дал ему свою фамилию и сделал своим сыном", – рассказал мужчина.

Двоюродный дедушка Зверева-младшего Александр решил помочь родственнику и согласился пройти ДНК-тест. Сын шоумена узнал результаты экспертизы в эфире программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Сергей получил конверт от ведущего Андрея Малахова, но решил не озвучивать итог исследования. Взглянув на результат, Зверев-младший потерял самообладание. Молодой мужчина выбежал из студии в слезах.