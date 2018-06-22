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Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала новое фото дочери и заплакала

Лолита. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Лолита Милявская пожаловалась на то, что из-за запрета на въезд на Украину не сможет присутствовать на выпускном вечере своей дочери Евы. Популярная исполнительница призналась, что плачет, и ей очень жаль.

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Через считаные дни ученики попрощаются со школой – состоится выпускной бал. Это мероприятие важно не только для школьников, но и для их родителей. Многие из них готовятся к этому дню не менее тщательно, чем сами дети, присутствуют на торжественном вручении аттестатов, радуются и поддерживают наследников.

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Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Однако певица Лолита Милявская будет в этот день вдали от своей дочери. Дело в том, что артистке запрещен въезд на Украину. Исполнительница поделилась печалью с многочисленными подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram. Она опубликовала фотографию выросшей Евы и призналась, что плачет.

"Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить.. Как мне Жаль!!! Любимая моя, я все равно Рядом!.. Хоть и слезы капают... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала расстроенная Лолита.

Многочисленные подписчики постарались утешить певицу. "Мамочка и так рядом. И всегда на связи ... а слезы капают , потому что девочка выросла ... вы Лолита офигенная мама !!!", "Все будет хорошо!!", "Дочке здоровья ,счастья и вам скорейшего воссоединения!😇", "Поздравляем с выпускным! Это большое событие! Доброго пути вашей доченьке!!!", "Лолита! Главное -девочка здорова, Бусинка, любит Вас! Обстоятельства – вещь непреодолимая! Пусть в Вашей семье будет Счастье!" – прокомментировали пост пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева22 июня 2018, 11:33
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