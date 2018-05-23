"Всем дает бесплатно": Милявская об артистах в постели Киркорова

Певица Лолита Милявская разоблачила своего коллегу Филиппа Киркорова. Кажется, звезда "без комплексов" подставила поп-короля.

Лолита посетила программу "Вечерний Ургант" Первого канала. Ведущий поинтересовался имуществом певицы. Разговор зашел об экодеревне, которую, как считает Ургант, Милявская создает в Болгарии.

"Как тебе удается возводить экодеревню в Болгарии, когда староста этой деревни Филипп Киркоров ездит по России со своей программой?" - поинтересовался Ургант. Лолита ответила, что работяга Киркоров оформил на нее доверенность на управление имуществом. "Он мне доверяет, я не краду просто. Я не умею", – заявила исполнительница.

Также ушлая Милявская поведала присутствующим, что Киркоров не знает болгарского. Мол, когда ей понадобилась подпись певца, она принесла ему бумаги. Тот посмотрел на них и попросил Лолиту перевести документы с болгарского на русский, так как не понимал, что там написано.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 22 Май 2018 в 3:11 PDT

Ведущий был очень удивлен, что Киркоров не знает язык своих родителей. После Лола заявила, что Филипп очень добрый и разрешает всем своим друзьям "совершенно бесплатно пожить в своей однокомнатной квартире в Варне". "Людям интересно поспать на кровати "семь на семь", – пошутил ведущий в ответ.

Звезда "без комплексов" заметила, что болгарские апартаменты поп-короля очень маленькие, однако в Сети поговаривают, что в его распоряжении огромный особняк. Вилла находится на территории самого популярного курорта страны – Золотые Пески. В 2015 году Филипп даже попал в скандал: власти хотели отсудить у певца это поместье по причине неуплаты налогов на недвижимость. Возможно, администрация добилась своего.

Этот выпуск Киркоров разместил в своем Instagram. Он кратко написал под публикацией: "Миленько....😂🙈". Видимо, артист решил не оправдываться за то, что, крича на каждом углу о болгарских корнях, не знает родной язык.