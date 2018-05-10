Сварливый сосед накинулся на Лолиту Милявскую

В российскую полицию поступило заявление от мужчины, который обвинил Лолиту Милявскую в том, что она хочет с ним расправиться. Однако сама популярная исполнительница отрицает это.

Накануне, 9 мая, в российскую полицию обратился житель города Бургас и заявил, что известная певица Лолита Милявская собирается с ним расправиться, для чего вместе с супругом Дмитрием Ивановым вылетела из Москвы в Болгарию. Правоохранители немедленно связались с артисткой, и та изложила свою версию событий.

Как выяснилось, заявитель оказался соседом Лолиты Милявской по жилому комплексу в Бургасе. Мужчина, которому 50 лет, известен всему дому своим сварливым характером. А кроме того, он часто ведет себя неадекватно, компетентно передает "Московский Комсомолец". Также Милявская сообщила, что отправилась в Болгарию на отдых, так что угрожать и тем более расправляться с соседом не собирается. В связи с этим заявителю было отказано в возбуждении уголовного дела.

А вот обеспокоенная Лолита уже написала встречное заявление в полицию, и при пересечении границы России мужчину ждут неприятности. "Я написала заявление, потому что у него есть российский паспорт, то есть при пересечении границы России он будет подвергнут принудительному психиатрическому освидетельствованию. Такое заявление мне посоветовали оставить сразу. Спасибо нашим правоохранительным органам", – цитирует Лолиту Милявскую Пятый канал.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 23 Апр 2018 в 12:32 PDT

Отметим, что популярная исполнительница заслужила отпуск в теплой стране, ведь на днях у Милявской завершился большой гастрольный тур по Дальнему Востоку. "Потрясающий зритель! Аншлаги почти во всех городах!" – отметила довольная Лолита на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.