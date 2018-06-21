Эксклюзив Интервью Постыдные методы работы Первого канала Шок: нашелся настоящий отец Сергея Зверева Дом-2

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Малахов обнародовал развратные похождения знаменитого актера

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова 83-летняя Гитана не может уладить конфликт с соседом по даче ювелиром Вадимом Эльгартом. Мужчина не исполняет решение суда и не сносит баню, которую самовольно построил на участке актера.
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Эльгарт приехал в студию телепрограммы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", чтобы рассказать свою версию событий. "Баталов со мной договорился, что он дает вот этот кусок земли, всего 65 квадратных метров. (…) Я за эти 56 квадратных метров провел воду, провел ему телефон, перекрыл крышу дома, перекрыл крышу гаража, поставил ему забор по всему периметру и построил ему домик, ни копейки денег ему это не стоило", – вспомнил пожилой мужчина.

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 "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сюжеты "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Пенсионер уверил присутствующих, что хотел разбить строение, вот только с его стороны машины не смогут проехать из-за деревьев. Вывозить мусор после сноса можно только со стороны Баталовых, однако знаменитое семейство не выходит на связь.

Вадим еще раз обратил внимание присутствующих, что баня строилась с согласия Алексея Владимировича Баталова. Они были очень дружны и договорились, мол, земля – актера, постройка – ювелира, и в итоге мыться будут две семьи. "У меня рука не поднимается снести, я ее строил с любовью", – с горечью отмечает золотых дел мастер.

Эльгарт пожаловался присутствующим, что родные и друзья народного артиста затравили его семью: дочь полгода лежит в больнице в Лос-Анджелесе, супругу постоянные скандалы "довели до сумасшествия", а его вот-вот хватит удар. По словам мужчины, гонения организовала подруга Баталовых Наталья Дрожжина с мужем Михаилом Цивиным. Якобы супруги хотят оформить опекунство над престарелой женой и больной дочерью артиста и прибрать дачу к рукам.

Вадим рассказал телеведущему Андрею Малахову, что Баталов пошел на эту авантюру с баней не случайно. Артист использовал ее для разврата, чтобы "запутаться с бабами". "Он водил сюда баб, и она ( Гитана. – Прим. ред.) узнала, и во всем стал я виноват, – рассказал ювелир. – А я даже дома не был, я был в Америке. (…) Калитка была там, с угла, и он туда заходил, у него был ключ, заводил кого ему надо, здесь *** и все. Одну нужно было отправить в Англию, так он попросил у меня деньги на билет – тысячу долларов. Я дал, так они и пропали".

Эльгарт демонстративно достал из кармана конверт, в котором, по его словам, лежит 300 тысяч рублей на снос строения. Ювелир всучил их Малахову и попросил передать Гитане. После Вадим отметил, что если средств будет не хватать, то он добавит. По словам ювелира, он готов подарить баню Баталовым: ему очень жаль, что такое хорошее здание будет уничтожено.

Автор: Руслана Алексеева21 июня 2018, 15:54

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