Харкающему "гепатитной слюной" Казаченко грозят расправой

В какой ад превратили жизнь Вадима Казаченко его бывшая жена Ольга и ее приспешники! Бесконечные суды, клевета со стороны благодетелей экс-супруги, а теперь угрозы реальной физической расправы.

Скандально известный Андрей Ковалев, которому Вадим Казаченко плюнул в лицо в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" из-за оскорблений в социальных сетях, теперь записал видеоролик с прямыми угрозами и оскорблениями в адрес популярного артиста. "Казаченко призывает своих поклонниц в меня плеваться (Казаченко уверяет, что просто просил Ковалева извиниться и перестать оскорблять. – Здесь и далее прим. ред.), но я не советую ему этого делать – в Москве введен режим антитеррора, охрана нервная, так что если случайно кого-то отстрелят, то я тут не отвечаю, – заявил Ковалев. – А еще Казаченко обещает, что меня найдет и в меня еще раз плюнет. Но если его гепатитная слюна попробует в меня попасть, то я в пределах самозащиты выйду на верхний уровень во избежание заражения гепатитом – а именно сломаю ему нос и выбью зубы. А если будет рядом со мной сын, то я превышу пределы необходимой самообороны и переломаю ему все руки и ноги, чтобы он не строил иллюзий, что отделается парочкой ударчиков, как было на эфире, и охрана не помешает мне осуществить самооборону в полной мере".

"Казаченко – тип, конечно, мерзкий, – продолжает Ковалев. – Это два душевнобольных человека (видимо, имеется в виду законная жена Вадима Ирина Аманти), которых надо жалеть, надо лечить и не надо над ними издеваться. Вот Лешу Панина я же вылечил (спорное утверждение)".

Все, что заявил Ковалев, попадает под действие сразу нескольких уголовных статей. По закону не важно, намеревался или нет виновный приводить в исполнение собственные угрозы, достаточно того, что путем устных или письменных угроз для потерпевшего умышленно создана травмирующая, тревожная ситуация. Если лицо будет признано виновным в угрозах убийством или причинении тяжкого вреда здоровью, то ему грозит до двух лет лишения свободы. Последнее может быть заменено на ограничение либо арест до двух лет, а также обязательные работы в количестве 480 часов. По части 2 статьи 119 Уголовного кодекса России (то есть по признаку ненависти и розни) наказание в виде лишения свободы может быть увеличено на срок до пяти лет.

Еще одна статья – клевета или разглашение медицинской тайны. Здесь Ковалеву надо будет доказать, действительно ли Казаченко болен гепатитом и является источником заражения окружающих. Если сделать это не удастся, то Ковалев может схлопотать срок по статье "Клевета/нанесение ущерба деловой репутации".

Супруга певца Ирина Аманти в разговоре с корреспондентом Dni.Ru сообщала, что они уже готовят заявления в следственные органы и в своей победе не сомневаются. "Ситуация зашла слишком далеко, стали поступать реальные угрозы, мы этого так не оставим", – заявила законная жена Казаченко. Ей, кстати, тоже угрожают – мол, обольют кислотой. Возможно, это происки сторонников Ковалева.