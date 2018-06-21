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Казаченко проговорился о еще одном своем ребенке

Вадим Казаченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Вся страна следит за затянувшемся конфликтом между Вадимом Казаченко и его женой Ольгой. Певец считает ее бывшей, но, если следовать букве закона, она пока такая жена, как и Ирина Аманти, которую артист называет единственной и настоящей. Впрочем, есть у певца еще одна семья, с которой он поддерживает отношения.
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В первый раз Вадим Казаченко женился в 21 год, его супругой стала Марина из Полтавы. "В 1985 году у меня родилась дочь Марианна, – рассказал певец. – Так вышло, что мы некоторое время не общались, но в 1997 году я был на гастролях в городе, где жила моя первая семья. Дочь захотела со мной встретиться. С тех пор мы не расстаемся, постоянно на связи".

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Вадим Геннадиевич Казаченко

Вадим Геннадиевич Казаченко певец

"С моей нынешней женой Ириной Аманти даже ездили к ней на выпускной вечер, – продолжил Вадим. – Дочь у меня живет в Мюнхене, свободно говорит на нескольких языках. Она педагог по образованию, у нее растут две девочки и сын".

"С первой семьей с ними в прекрасных отношениях, постоянно на связи, видимся. Я дружу и с бывшей тещей, – уверяет Вадим. – Все они не принимают поведения и провокаций Ольги Казаченко, не понимают, зачем был устроен весь этот скандал и почему ситуация не решилась частным образом. Вообще, все эта шумиха не может нравиться никому, кроме Ольги, которая, повторюсь, на ней пиарится".

Напомним, что в октябре 2017 года Первому каналу удалось разыскать еще и внебрачную дочь Вадима Казаченко, о существовании которой артист даже не догадывался. Тем же вечером в студии "Пусть говорят" Казаченко стал не только отцом 24-летней харьковчанки Влады Романцовой, но и дедушкой, так как у последней растет дочь. До выноса в студию заветного конверта с результатами ДНК-теста девушка рассказала, что с ее матерью Вадим познакомился в Евпатории, где у певца проходили гастроли. Генетическая экспертиза родство с певцом подтердила. 

Автор: Иван Губкин21 июня 2018, 12:42
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