Волочкова с декольте до пупа побила телеведущего во время съемки

К Анастасии Волочковой пришли мексиканские журналисты. Российская балерина удивила телевизионщиков не только домиком для гостей, но и роскошной баней, в которой умудрилась побить ведущего березовым веником.

В связи с проходящим в России чемпионатом мира по футболу в страну прибыли не только иностранные игроки и болельщики, но и зарубежные журналисты. Анастасия Волочкова пригласила в гости мексиканских репортеров. О том, как прошла интернациональная встреча, балерина рассказала общественности, опубликовав несколько видео и фото на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Меня знают и любят даже там, через такие расстояния, смотрели все мои балетные выступления, интересуются моей жизнью. Я единственная русская, кого пригласили к съемкам в документальном фильме. Они, мексиканцы, очень дружелюбные, открытые, такие же, как мы, также радуются, переживают, плачут, смеются. За время сьемок мы подружились👍🏼🌺💃🏼🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала довольная Анастасия Волочкова.

Балерина, облаченная в красное гипюровое платье с умопомрачительным декольте, показала телевизионщикам не только особняк, в котором живет, но и гостевой дом, который, по словам Анастасии, вызвал у них оторопь. "Экскурсия по моему гостевому домику в 250 метров на мексиканцев произвела впечатление..💃🏼 Но это еще только начало...🤣" – многозначительно оповестила общественность балерина.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 20 Июн 2018 в 2:40 PDT

Далее Волочкова отвела мексиканцев в баню, в которой, по ее словам, парится три раза в неделю. Там артистка с помощью переводчика научила иностранцев правильно пользоваться веником. Более того, усадив ведущего рядом с собой на полку, балерина им легонько побила мексиканца.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 20 Июн 2018 в 2:42 PDT

"Эти веники нужно размочить в воде, желательно, два или три, сделать так, чтобы в этой бане было в четыре раза жарче, чем в Мексике, градусов 90. И этими вениками чик-чик, чик-чик (балерина похлопала себя веником по спине. – Прим. ред.) Иди, Чики, ко мне. Я тебя чуть-чуть побью. И водой подается на камни. Там такой пар. Приезжай ко мне попариться в баню, я буду париться в шпагате, как обычно", – рассказала Анастасия мексиканцам.

Телеведущий признался, что баня выглядит слишком красиво, чтобы в ней париться. Интересно, что фотографии и видеозаписи подписчики не прокомментировали – Анастасия Волочкова отключила эту функцию.