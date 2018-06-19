Дочь в обтягивающих шортах обставила голую Волочкову

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками свежими фотографиями. На одной из них скандально известная балерина снята в одних гипюровых трусах, а на другой – на конной прогулке с черным скакуном, тренером и дочерью-подростком Аришей. В итоге больше всего комплиментов получили именно наследница артистки и жеребец.

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