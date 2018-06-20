"Я не фрик!": Волочкова устала от насмешек и оскорблений

Подписчики страницы Анастасии Волочковой в социальной сети Instagram в панике – балерина закрыла возможность комментирования своих публикаций. В ее окружении говорят, что она вообще хочет скрыть профиль – мол, слишком достали негативные комментарии врагов и завистников.

Сегодня мало кто вспомнит, что Анастасия Волочкова была выдающейся танцовщицей, которая с отличием окончила академию имени Вагановой, танцевала в Мариинском и Большом театрах, была приглашенной звездой Английского национального балета. Все это рухнуло почти в одночасье – в сентябре 2003 года ее со скандалом вышвырнули из труппы главного театра страны. Мол, огромная Волочкова не соответствует требованиям физической формы и ей невозможно подобрать партнера. Хотя по другой версии это была месть брошенного высокопоставленного любовника.

Именно тогда балерина стала превращаться из исполнительницы главных ролей в "Лебедином озере" и "Баядерке" в популярного персонажа светской хроники, таблоидов, героиню телевизионных шоу. Шумиху вокруг себя Настя провоцировала сама, шокируя, удивляя и возмущая фотографиями и видеороликами, которые публиковала в своем Instagram. Она ничтоже сумняшеся делала шпагаты, где можно, и где нельзя, снималась без трусов и лифчика, валялась в снегу, выставляла прелести на кадрах из бани, хвасталась "майбахами", роскошными апартаментами и цветами.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 2 Май 2018 в 12:02 PDT

Вряд ли такое поведение могло быть у великих Майи Плисецкой, Галины Улановой. Вы можете представить их сидящими в сугробе с раздвинутыми ногами? А можете найти фотографию, где их сзади сношает какой-то мужик? У Волочковой таких фотографий – десятки. Не все, конечно, попали в Сеть по воле танцовщицы, но ее поведения это не оправдывает. Ведь еще Фрейд заметил: "Первым признаком глупости является полное отсутствие стыда".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 11 Июн 2018 в 10:29 PDT

Каждый новый пост Насти неизменно вызывает шквал критики – люди плюются от вида того, как балерине делают педикюр, возмущаются ее "романтическими посиделками" с дочкой, ужасаются изурудованными работой на сцене ногами, смеются над клоунскими нарядами и валенками.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 18 Июн 2018 в 7:07 PDT

Но она этого словно не замечает и уверена, что к ней все относятся серьезно. "Я не фрик!" – уверяет Волочкова, тем самым еще больше убеждая людей в обратном. Ее наряды, шиньоны, залитые лаком волосы, огромные ресницы, всегда нарочито вздыбленные груди часто делают Настю похожей на престарелого трансвестита. А ведь ей всего 42 года!..

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 11 Июн 2018 в 2:54 PDT

Все, кто знает Волочкову лично, уверяют, что как человек она хорошая – добрая, светлая, щедрая, искренняя. А от бесконечного негатива, который льется на нее, уйти может запросто. Надо всего лишь забыть про десятки публикакций в соцсетях каждый день, перестать эпатировать народ, мелькать на всех подряд тусовках, и заняться чем-то серьезным, полезным, а не пением и сомнительными благотворительными концертами, на которые в собесах приглашения впаривают. И тогда у Максима Галкина не будет повода петь со сцены Кремля: "Подниму я Пугачеву над собою прямо – она легче Волочковой на три килограмма".