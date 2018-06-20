Аманти и Казаченко сделали заявление

Певец Вадим Казаченко собрал журналистов и обратился к народу. Музыкант решил объясниться и представить на суд общественности свое видение скандала с Ольгой Мартыновой.

Больше года артист не может уладить конфликт со своей второй женой Ольгой. Бывшие супруги через суд делят недостроенный дом в Подмосковье.

Продюсер и новая возлюбленная Казаченко Ирина Аманти уверяет, что это имущество было приобретено за ее счет. Однако Мартынова не согласна с этим утверждением. По словам Ольги, средства на постройку загородного дома – это деньги, которые остались с продажи ее квартиры.

Вадим заявляет, что Ольга провоцирует его на конфликт. Он анонимного источника Вадим узнал, что Андрей Ковалев, Анна Калашникова и Катя Гордон собираются потребовать, чтобы Казаченко прошел психиатрическую экспертизу. "Мы абсолютно здоровы. Я готова в прямом эфире посадить Гордон, Ольгу Казаченко, Калашникову, Ковалева, себя и Вадима. Если вам не слабо, я готова проходить любую экспертизу, а дальше будем доказывать", – отметила Ирина.

Также музыкант оправдался за конфликт в зале суда: Вадим взял Ольгу за шею и толкнул. "Никакой драки не было, мелкая бытовая ссора, не преступление. Покушением на убийство это назвать нельзя. Обычная мелкая бытовая ссора, которая не может попасть под административное правонарушение", – заявил адвокат артиста Валерий Панасюк.

Публикация от Вадим Казаченко (@vadimkazachenko13) 12 Июн 2018 в 4:55 PDT

Юрист также предоставил копии чеков, которые подтверждают выполнение певцом алиментных обязательств. Однако представитель Мартыновой Андрей Ковалев опроверг эту информацию. По словам мужчины, вторая жена Казаченко не получала денежных средств от музыканта.

Артист однозначно не отвечает, считает ли он себя отцом ребенка Ольги. "Что значит признать себя отцом? Я плачу алименты. Я находился в законном браке с этой женщиной. Любой суд назначил бы меня отцом", – заявил Вадим.

Первой решение о расторжении брака приняла Мартынова, однако потом свое заявление она отозвала. В начале этого года Вадим сам решил оформить развод. Тем не менее по документам они все еще женаты. "Сейчас проблема в том, что Ольга нигде не прописана и на суде она сказала, что "живет в разных местах". В связи с чем мировой суд передал наше дело по последнему ее месту жительства. Я думаю, в течение месяца эта история будет закончена", – рассказал адвокат певца.

"Я сделал ошибку, что не подал тихо заявление о разводе. Надеялся, что она меня услышит. Получала деньги, банковские переводы и приезжала переспать время от времени и возвращалась к маме. В 2016-м году начал второй раз говорить с ней о разводе", – рассказал Казаченко изданию "СтарХит".