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Пострадавшая от грязных сплетен Мишулина объявила о богатом любовнике Еремеева

Карина Мишулина. Фото: GLOBAL LOOK press/Irena Niko
Дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина уже более полугода конфликтует со своим предполагаемым единокровным братом Тимуром Еремеевым. Молодой человек утверждает, что он – внебрачный сын артиста, однако законная наследница Мишулина считает юношу самозванцем.
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Карина обратилась в суд, чтобы добиться правды, и скоро состоится очередное судебное заседание. По словам Карины, у нее есть документы, доказывающие, что история  Еремеева – "полная фальсификация".

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Мишулина считает, что Тимур затеял всю эту "катавасию" для пиара: якобы он является участником некой музыкальной группы и есть видео, в котором юноша поет, что предпочитает нетрадиционный секс. Дочь артиста предположила, что Еремеев – просто пешка в большой игре: за ним стоят какие-то люди – гей-лобби или состоятельный любовник, – продвигающие его на сцену. "У Еремеева наверняка есть богатый спонсор. Сами подумайте, о мальчике раньше не было известно никому. А сейчас его знает каждая собака. Я думаю, что никто просто не ожидал, что мы подадим в суд. Все думали, что мы поплачем, нас сломают и мальчик станет звездой. Но я оказалась сильной!" – добавила Мишулина.

Дочь артиста возмущена грязными слухами о ней, которые поползли после участия молодого человека в ток-шоу. "Меня сделали сумасшедшей, сказали, что я распутная девушка, которая с пятнадцати лет жила с мужчинами и мой папа это поддерживал", - посетовала Карина.

Она очень пострадала из-за этого скандала. Некогда востребованная актриса, сейчас она сидит без работы. "В театре я на данный момент не работаю, – вздыхает Карина. – Я думаю, что там просто рассудили так: нет человека – нет проблем! Видимо, директор принял решение меня уволить, чтобы на театре не было никаких пятен".

Из-за желания Еремеева доказать свое родство с артистом пострадала не только Мишулина, но и ее близкие. Старшему ребенку актрисы после выхода телепередач в эфир стали приходить угрозы в социальных сетях, а мама Карины на нервной почве потеряла зубы. "Например, старшая постоянно получает сообщения следующего содержания: "Чтоб ты сдохла, твоя мама – проститутка, как ты вообще с ней живешь, ее надо лишить родительских прав". И в каждом сообщении – мат-перемат. А ведь у дочери сейчас переходный возраст, когда особо впечатлительные дети выбрасываются из окон. У меня сейчас такое ощущение, что идет целенаправленное уничтожение моей семьи", - пожаловалась Карина.

Женщина надеется, что в скором времени ей удастся добиться правды, она и ее близкие заживут спокойно. "Знаете, я на могиле папы и даже еще при его жизни пообещала все-таки родить ему внука – Спартака Мишулина. Сейчас вот закончатся все разбирательства, я немножко отдохну и обязательно выполню обещание", – поделилась Карина с Sobesednik.ru.

Автор: Руслана Алексеева20 июня 2018, 19:24

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