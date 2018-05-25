Как Малахов утащил Мишулину из-под носа Первого канала

Скандал в семье легендарного актера Спартака Мишулина не утихает по сей день. Дочь артиста откровенно рассказала о том, почему ушла к Андрею Малахову.



Карина Мишулина всеми силами пытается доказать, что Тимур Еремеев – не тайный сын Спартака Васильевича, а самозванец, который решил урвать славы благодаря ее покойному отцу. По словам артистки, она перешла на другой канал, чтобы донести правду до общественности, пишет Sobesednik.ru.

"На Первом канале нам не дали возможности говорить, как есть на самом деле, поэтому мы ушли к Малахову", – сказала Мишулина. Супруг актрисы Иван Коробов добавил, что важные слова, озвученные на "Пусть говорят", просто были вырезаны: "То, что вы слышали у Андрея Малахова, мы говорили и на Первом канале. Но там нас почикали!"

Мишулина предположила, что Еремеева собираются сделать звездой. "Я думаю, что для этого, а иначе как? Если люди пошли войной против законной семьи... Этот мальчик – никто, и они прекрасно знают об этом. Наверное, ему что-то нужно", – рассудила артистка.

Кроме того, она прокомментировала слухи об отдельном проекте для Тимура, которые ходят в "Останкино". "Мы узнали в августе, что он должен стать ведущим. У него был контракт с Первым каналом, и он пошел на "Пусть говорят", – заявила Карина. По словам актрисы, она рассчитывает на возбуждение уголовного дела в отношении Еремеева.

Мишулина не оставила без внимания и обвинения в ее якобы финансовой заинтересованности в скандале. "Если кто-то считает, что моего отца будут топтать, а я буду молчать, потому что зарабатываю на этом, мне просто жалко этих людей", – резюмировала артистка.