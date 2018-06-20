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Киркоров жестко отреагировал на нападки Пугачевой

Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: Dni.Ru
Филипп Киркоров прокомментировал информацию о том, будто Алла Пугачева лайкнула слова про то, "как достала" всех Ольга Бузова. Поп-король жестко заявил, что Примадонна просто "случайно тыкнула".
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Все началось с того, что Филипп Киркоров опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии весьма пикантного характера, на которых запечатлен с ведущей и певицей Ольгой Бузовой. Кадры собрали несколько тысяч комментариев. Отзывы подписчиков оказались как положительными, так и крайне отрицательными. Некоторые содержали даже нецензурную лексику.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Один из отзывов якобы лайкнула Алла Пугачева. В нем комментатор возмущенно заявил, что Бузова "достала всех". Хейтеры пришли в восторг от того, что их поддержала сама Примадонна. А некоторые злопыхатели вовсе высказали уверенность, что влиятельная Алла мигом поставит крест на карьере выскочки Ольги.

Бузова не прокомментировала скандальную ситуацию, зато вмешался Филипп Киркоров. Он объяснил поведение Пугачевой банальной случайностью. "Чего тут обсуждать. Алла Борисовна не читает ни комменты, ни лайки. Случайно тыкнула, и все", – цитирует жесткий ответ Киркорова сайт "Комсомольская правда".

Ранее в откровенном интервью Олегу Меньшикову Алла Пугачева охарактеризовала свои отношения с Филиппом Киркоровым как любовный треугольник. Сохранившая теплые отношения с поп-королем Примадонна счастлива замужем за юмористом и шоуменом Максимом Галкиным.

"Так надо было. Иногда мне кажется, что мы живем жизнью – Лиля Брик, Иосиф Брик и Маяковский. Это просто невероятно. Если перечитать их историю, понимаешь, что это так. Вот как это могло повториться?" – задала риторический вопрос Пугачева.

Автор: Наталья Аряева20 июня 2018, 11:19
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