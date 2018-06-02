Светлана Бондарчук закрутила роман с копией бывшего мужа

Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram фото своего нового возлюбленного. Поклонников удивила странная особенность мужчины.

Своего нового возлюбленного Светлана рассекретила лишь в январе этого года. Бондарчук объявила, что состоит в отношениях с фотографом Сергеем Табуновым.

Внешность мужчины раскрыла близкая подруга Светланы – Надежда Оболонцева. Именно на опубликовала в Сети первую совместную фотографию влюбленных.

Теперь и сама Бондарчук не стесняется показывать Табунова. Она переодически публикует в Instagram кадры с любимым мужчиной. "Табунов! С днем!" – подписала Светлана недавно выложенную в Сеть серию снимков с торжества Сергея.

Поклонники Бондарчук, изучив кадры, пришли к выводу, что новый избранник Светланы поразительно похож на ее бывшего мужа в молодости. "Он прям на Федьку молодого похож", "Копия Бондарчук, правда", "Я поначалу и не узнала, думала Бондарчук", "Типаж", – написали Светлане фанаты.

Публикация от Sveta R (@a030aa) 1 Июн 2018 в 10:28 PDT

Напомним, в марте 2016 года Светлана и Федор Бондарчук объявили о своем разводе. Они прожили вместе более 20 лет. В браке родились двое детей.

