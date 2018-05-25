Завернутая в целлофан 49-летняя Бондарчук сверкнула прелестями

Телеведущая Светлана Бондарчук после развода заметно помолодела. Видимо, наличие ухажера дает энергию 49-летней светской львице.

Светлана завсегдатай звездных тусовок. Для каждого выхода в Свет у нее есть подходящий наряд, который, к слову, каждый раз разный. Отметим, что последнее время образы Бондарчук стали откровеннее и ярче.

В своем Instagram Светлана опубликовала очередное фото из шоу-рума. Бондарчук позирует в прозрачном белом платье с глубоким вырезом. Примечательно, что материал, из которого изготовлен наряд, странно переливается. Такой отблеск больше характерен для целлофана или пластика, нежели легкой ткани.

Подписчиков Светланы удивил выбор звезды, однако они отметили шикарную фигуру светской львицы и захвалили ее в комментариях. "Круто все! и платье и фигура!!!!!! 👍👍👍", "Потрясающе!!! Фигура бомба!!!", "Господи, какая вы😍", "Красивая! Необыкновенно хороша!!!🌹", "Вот это платье!!!! И на такой обалденной фигуре....слов нет. Очень, очень красиво, безумно!!!!!!!)))", – писали поклонники.

Публикация от Sveta R (@a030aa) 24 Май 2018 в 11:33 PDT

Добавим, что на опубликованных ею снимках Бондарчук просто светится от счастья. Вероятно, все дело в новом возлюбленном, общение с которым заставляет Светлану чувствовать себя лучше.

Известно, что новым ухажером светской львицы является 37-летний фотограф Сергей Табунов. Мужчина не на шаг не отходит от зазнобы. Практически на всех мероприятиях Светлана появляется в компании Сергея.

Публикация от Sveta R (@a030aa) 14 Апр 2018 в 8:09 PDT

Однако не все верят в искренность чувств Табунова. Скандальный блогер Елена Миро полагает, что мужчина просто пытается сделать карьеру за счет влиятельной любовницы. "Светочка спонсирует Вову, которого до половой связи с ней никто и не знал. Подогнала Вовчику арт-пространство, загнала туда светских ****, и в итоге молодой любовник теперь стал известен", – написала унизительный пост в своем ЖЖ Лена.

Также Миро спрогнозировала скорое расставание влюбленных. По словам блогера, Света Бондарчук в скором времени повторит грустную историю Тины Канделаки, супруг которой заглядывается на юных красоток. "Нет, чем это закончится, совершенно понятно. Вон, у Тины муж молодой уже ставит лайки свежим телочкам. Светочку ждет то же самое, как и остальных великовозрастных **** из мерзкой тусовки, – отметила Миро.