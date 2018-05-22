"Надо улыбаться": на что пошла мать ради Кончаловской

Любовь Толкалина дала откровенное интервью. Популярная актриса призналась, что старается всегда держать себя в форме и не унывать, ведь от нее "многое зависит", в том числе и дочь подросток.

Любовь Толкалина является одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. Артистка призналась, что поддерживает форму йогой, которой уделяет каждый день хотя бы по 20 минут. Причем ради этих занятий артистка даже может опоздать на работу. "Единственное, чем я пренебрегаю, – это хорошим сном. Мне жалко тратить время на него. У меня бывали смены, когда я вообще могла не спать. Съемочная площадка здоровья не добавляет", – констатировала Толкалина.

Артистка призналась, что может позволить себе питаться нездоровой едой. "Я пью чай с грехами. Так я называю баранки, плюшки, печенье – в общем, все, от чего я сразу чувствую себя виноватой. А как по-другому? Мне ведь нужны радость и энергия, хочется углеводов, хотя организм и не получает ничего полезного", – отметила артистка.

По словам Любови, она старается всегда поддерживать себя в форме и хорошем настроении, ведь от нее "многое зависит". "Я не имею права быть в другом состоянии и дома тоже, ведь я мама 16-летнего подростка. Надо шутить, настраивать себя на позитивный лад, быть общительной, улыбаться. Мамы подростков меня поймут", – цитирует Любовь Толкалину "Телепрограмма". Напомним, у артистки есть дочь Мария, которую она родила от режиссера Егора Кончаловского.

Актриса – редкий гость на светских тусовках. Более того, она готова променять Канны на музей. Любовь пояснила: "Рядом с моим театром есть лютеранский собор. Каждый понедельник там собирают теплые вещи для бездомных. И каждую неделю я пытаюсь найти в своем гардеробе хотя бы одну теплую вещь, чтобы туда отнести. Я вижу эту очередь из бездомных людей и понимаю, что есть те, кто очень далек от гламура".