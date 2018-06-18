"У всех шок": Яна Рудковская о смертельном землетрясении

Находящаяся в Японии Яна Рудковская обратилась к обеспокоенным поклонникам, узнавшим о сильнейшем землетрясении, случившемся в Стране восходящего солнца. Продюсер успокоила фанатов, однако призналась, что они все в "легком шоке", и "пока не ходят поезда".

Японию накрыло стихийное бедствие – землетрясение магнитудой шесть баллов. Сообщается о сотнях пострадавших, есть погибшие. Сейчас же стало известно, что в эпицентре природной катастрофы оказались прославленный фигурист Евгений Плющенко с супругой Яной Рудковской и младшим сыном Александром.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Рудковская обратилась к многочисленным поклонникам, которые всерьез беспокоились о продюсере и ее близких. "Дорогие, спасибо за переживания, с нами все хорошо ,мы сегодня испытали на себе землятресение 6 баллов, пока не ходят поезда и мы из Кобе не можем попасть в Осаку и у всех легкий шок (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она.

Далее продюсер дала понять, что настроена позитивно и не намерена впадать в панику. "Женя 20 лет ездит в Японию, но такое сильное землятресение он тут пережил впервые в жизни, но живем дальше и радуемся жизни!" – заключила именитый продюсер.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 13 Июн 2018 в 8:03 PDT

По последним данным, на западе Японии при землетрясении пострадали 234 человека, еще трое погибли. Среди них была девятилетняя девочка, на которую обрушился школьный забор. Жертвами землетрясения стали также двое пожилых мужчин, компетентно сообщает РБК.