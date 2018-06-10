"Будет рвать танцполы": Рудковская наплевала на больного Билана

Яна Рудковская похвасталась успехом новой композиции своего подопечного Димы Билана. Продюсер заявила, что это ожидаемый триумф.

"Ну что,с новой премьерой всех нас и еще с одним танцевальным хитом этого лета, уверена ,что мой друг Дима в дуэте с победительницей Грэмми -автором огромного количества хитов , включая этот , которая впервые спела на русском языке , будут рвать летние танцполы со своим треком "Пьяная любовь", – написала Рудковская на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

По словам продюсера, скоро выйдет "бомбический" клип на эту песню. "Готовим неожиданность ,ну а пока мы держим уже в iTunes стабильное 3 место , уступая лишь из русских артистов Светлане lobodaofficial , мои предсказания плавно начали сбываться , я об этом писала еще 2 дня назад ) ,но чем больше крутых и танцевальных песен -тем лучше", – отметила Яна.

При этом Рудковская ни словом не обмолвилась о болезни Димы Билана, который находится в клинике с пневмонией. На странное отношение продюсера к певцу обратили внимание поклонники. Они в комментариях спросили Рудковскую, что случилось с артистом.

"Зайдите к нему на страницу, приболел , воспаление легких , положили в больницу на 2 недели", – пояснила продюсер не вдаваясь в подробности.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 10 Июн 2018 в 12:19 PDT

Поклонники певца пожелали ему скорейшего выздоровления. "Что ж такое, где он так простужается? Очень жаль! Скорейшего выздоровления", "Скорейшего выздоровления Димочке", "Яна Александровна , хоть Вы проследите, чтобы Дима долечился до конца" – взмолились фанаты. Рудковская эти посты оставила без внимания, продолжая отвечать лишь на сообщения о работе.

Как писали Dni.Ru, Билан отменил запланированный на 10 июня в латвийском Даугавпилсе концерт. "Я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии", – написал артист в соцсети, выложив фото из больничной палаты.