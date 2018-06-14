Лишившийся волос Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан, который недавно сбрил бородку, в результате чего стал походить на подростка, обратился к многочисленным подписчикам. Певец объявил об отпуске. "хорошо ,что у меня все -таки с 11 июня начался запланированный отпуск !!! Сделаю все дела до которых не доходили руки и ноги ! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил артист.
В частности Билан дал понять, что наконец сможет вплотную заняться своим здоровьем, которое последнее время его подводит. "спокойно вылечу свое воспаление легких!!!" – объявил Билан при перечислении всех запланированных на отпуск дел.
Отметим, что несколько дней назад из-за нездоровья певец даже отменил намеченный в латвийском Даугавпилсе концерт. "Я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии! С выраженными симптомами 2 недели почти болело в груди – это после 2-х опэнейров, при температуре + 4/5 Градуса, и все время на ногах и на сцене!!! Обидно, что в Даугавпилс не попаду и не увижу завтра вас", – пожаловался артист.
Не так давно поклонники обратили внимание на болезненную худобу Билана. Оказалось, что у Димы выявили сильный гастрит, вызванный, очевидно, нервными срывами, который привел к потере веса.
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