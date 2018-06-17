"Моя попа красивее вашего лица": маньячка напала на голую Волочкову

Анастасия Волочкова во время отдыха стала жертвой неуравновешенной женщины, которая тайно проникла на территорию отеля, в котором отдыхала звезда. Желание сфотографироваться привело к ссоре и оскорблениям.



Отдых балерины на Кипре был омрачен некой поклонницей, которая, увидев загоравшую топлесс балерину, решила снять ее на телефон, задавая при этом несуразные вопросы.

По словам, Анастасии, она уснула на лежаке, но проснулась от того, что ее стали будить. "Открываю глаза и вижу перед собой совершенно незнакомую женщину. Я заметила в ее руке телефон и поняла, что она ведет съемку. Я ее попросила: "Уберите камеру". Но она сделала вид, что не расслышала, и продолжила снимать", – рассказала изданию "Собеседник" Волочкова.

Понять, чего хотела женщина, достаточно сложно. Сперва автор видеоролика попросила светскую львицу сделать фото, та ответила согласием, но этого незнакомке оказалось мало. Женщина предложила балерине вместе выпить, но Волочкова сослалась на занятость и отказалась. "Вы с простым народом не фотографируетесь даже?" – спросила одержимая дама. "Так давайте сфотографируемся!" – ответила танцовщица.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Июн 2018 в 6:29 PDT

Совместное селфи все-таки было сделано, однако и оно не успокоило женщину, которая продолжила провоцировать звезду. Закончилась беседа фразой Волочковой, после которой назойливая туристка все таки отстала. "Все, что вы говорите, слышит моя попа. Только она у меня красивее, чем ваше лицо!", – ответила балерина непрошенной гостье.