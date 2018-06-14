Сияющая Волочкова рассекретила новую любовь

Анастасия Волочкова не скучает в одиночестве после разрыва с системным администратором Мишей. Балерина объявила, что встретила новую любовь.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова сообщила о переменах в личной жизни. До недавнего времени балерина встречалась с системным администратором Михаилом. Они вместе посещали различные увеселительные заведения и отдыхали, при этом демонстрируя полнейшую идиллию в отношениях.

Однако в какой-то момент Анастасия перестала публиковать совместные с Мишей фотографии и видео. Фанаты заподозрили, что в паре не все гладко. А теперь Волочкова сообщила, что встретила новую любовь.

"Мои дорогие, вот такая у нас красота… Я хочу пожелать, чтобы у каждого из вас горел огонь в душе и в сердце и огонь любви, конечно же. У меня он горит, уже новый, не скрою. Но свой огонь я вам подарю на сцене", – обратилась к поклонникам Волочкова, опубликовав свежий ролик, на котором сняла потрескивающий костер, разожженный во дворе дома.

Чуть позже скандально известная балерина выложила фотографию, где запечатлела букет цветов в корзинке. Среди сирени и пионов не прослеживалось любимых белых роз Анастасии, что явно свидетельствует о начале любовных отношений. Видимо, кавалер пока не разобрался во вкусах своей зазнобы.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 14 Июн 2018 в 12:28 PDT

"Какое же это счастье – быть любимой!🌺😊 И это новая любовь!" – хвастливо сообщила сияющая от счастья Анастасия Волочкова. Отметим, что пользователи Сети не смогли прокомментировать перемены в личной жизни балерины. Это связано с тем, что артистка по какой-то одной ей ведомой причине отключила возможность оставлять отзывы на публикацию.