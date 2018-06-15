"Отработала ртом": выходка бессовестной Волочковой довела до тошноты

Анастасия Волочкова предпочитает жить напоказ. Ее социальные сети пестрят хвастливыми постами, но иногда балерину заносит.

Это хорошо еще, что танцовщица не демонстрирует, как ходит в туалет и меняет прокладки. Все остальное, кажется, поклонники уже видели – шпагаты, бани, валяния в снегу, смены париков. В очередном видео Настя показала, как мастерицы стригут ей ногти на руках и ногах, удаляют кутикулу и вычищают грязь. "Делаю ногтишки", – похвасталась артистка.

Вид этого не самого приятного зрелища довел поклонников до тошноты. "Обычно такие вещи настоящие женщины оставляют за кадром. А тут куда деваться – халяву отработать хоть ртом, но надо", "Опять верх неприличия! Осталось выложить посещение гинеколога", "Ни стыда, ни совести", "Хоть что-то есть личное, приватная жизнь? С каждым днем не перестаю все больше удивляться", "Раньше уход за собой был таинством для женщины, ее секретиком. Теперь – все напоказ! Настя, ты нам еще на унитазе видео сними!", "Маникюр, педикюр миллионы женщин делают и не выставляют напоказ. Видимо, других заслуг у Насти уже нет. Иначе она была бы занята существенными делами!" – возмущаются комментаторы.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 14 Июн 2018 в 12:31 PDT

Глумится народ и над "ногтишками". "Людишки, принесите тихонечко винишко, спасибушки", "И бровишки – отпад", "Ногтишки! Не люблю, когда коверкают слова. Ладно, когда сельские люди, неграмотные. Все больше в ней разочаровываюсь", "Пуантишки, балетушко", – изгаляются пользователи. А Насте плевать на недругов и завистников. Она живет так, как ей нравится, и чужим мнением не интересуется.