Показавшему средний палец Уильямсу заплатили как Пугачевой

Главной звездой церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве стал Робби Уильямс. Он исполнил несколько своих главных хитов перед матчем между сборными России и Саудовской Аравии. На московском стадионе "Лужники", вмещающем 84 745 зрителей, также появились оперная певица Аида Гарифуллина и арфист и композитор Александр Болдачев. Dni.Ru выяснили, чего стоило зазвать в Россию британскую знаменитость.



Впервые в России Робби Уильямс выступал в 2003 году, потом приезжал в 2015-м. В 2016-м ему заплатили 1,6 миллиона фунтов, чтобы он спел на щедрой свадьбе дочери российского нефтяного магната Рашида Сардарова.

ПО ТЕМЕ Сенсационные подробности церемонии открытия Чемпионата мира по футболу

Концерты в 2017-м Робби неожиданно отменил, сославшись на болезнь. Зато в 2018-м у россиян было сразу две возможности увидеть британскую звезду – по приглашению Алишера Усманова он пел на вечеринке по случаю экономического форума в Санкт-Петербурге, а через месяц открывал чемпионат мира по футболу.

Правда, организаторы настоятельно просили певца не исполнять перед 80-тысячной аудиторией "Лужников" хит Party Like A Russian про русских олигархов со словами: "Надо быть человеком с особой репутацией, чтобы украсть деньги у всей нации. Я засунул банк в машину, машину – в самолет, самолет – в яхту, и теперь весь западный мир удерживает мой корабль на плаву. Я никогда не улыбаюсь. Давайте веселиться как русские". Он не пел – как говорится, кто заказывает музыку, тот и платит.

А заплатили бывшему участнику группы Take That как за полноценный концерт: говорят, его гонорар превысил 100 тысяч долларов (около семи миллионов рублей). Алла Пугачева, к слову, берет за сольник больше. За эти деньги он еще и провокацию устроил – показал в прямом эфире средний палец в камеру.

Но деньги – еще не все, чем соблазнили артиста. Перед каждым выступлением его менеджмент отправляет заказчику райдер – список требований. В нем, в частности, говорится, что певцу необходимо: 280 полотенец, шесть огнетушителей и четыре разные британские газеты. Помимо этого, Робби требует три личных гримерки, шесть комнат для персонала и пять офисов, а также восемь менеджеров, собственного стилиста, личную массажистку, шесть поваров и шесть телохранителей. Обычно артист везет с собой целую кухню, поваров и собственные продукты питания. На месте же ему необходимо предоставить 16 литров молока, 24 пончика, килограмм грибов и помидоров, 48 яиц.





Надо заметить, что на родине многие осудили Уильямса за выступление в России. Так, финансист Уильям Браудер назвал его поступок "позорным". Британский депутат Стивен Доути, сказал: "Удивляет и расстраивает, что Уильямс готов получать гонорары от FIFA и России, которая производит попытки разрушить демократию в нашей стране и других странах".