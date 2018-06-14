Джигурда отказался от гражданства

Актер и шоумен Никита Джигурда рассказал о том, что собирается участвовать в выборах мэра Москвы. Ради этого он готов отказаться от украинского гражданства.



Двойное гражданство не дало артисту возможности зарегистрироваться в качестве кандидата на пост столичного мэра. Это вопрос он намерен решить до окончания срока приема документов кандидатов.

Джигурда признался, что не верит в свою победу, но считает полезным творческий подход к программе развития города, сообщает НСН. "Упрощенная схема – и я почетный гражданин России. Там как раз вокруг отказа от гражданства идет разговор. Я в базе "Миротворца", все равно не могу появиться на Украине, в Киеве при этой власти. Я внесен в базу "За поддержку Донецка", – отметил он.

Также шоумен рассказал, зачем идет на выборы градоначальника. "По статистике, 20% бизнесменов хотят уехать вообще в Европу. В Москве самый большой процент недовольных. Раз хотят люди уехать, значит, нет тех условий для бизнеса. Вопрос: как сказать, чтобы быть услышанными? Предложения созидательные, озвученные ярко и в творческой форме, я считаю, помогут дальнейшему сотрудничеству на благо столицы", – заявил Джигурда.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) 12 Июн 2018 в 4:05 PDT

Напомним, что выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком необходимые документы 8 июня.