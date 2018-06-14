"Болезнь его достала": друг откровенно о раке Говорухина
Смерть Станислава Говорухина стала потрясением для лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Политик высказался о режиссере буквально со слезами на глазах. "Ушел из жизни талантливый режиссер, очень яркий художник, великолепный актер, интересный и умный политик. Страна потеряла одного из самых ярких своих граждан", – заявил Зюганов.
Далее политический деятель признался, что они с режиссером много лет дружили, более того, он многим обязан Говорухину. Помимо общей работы, парламентарии много времени проводили за развлечениями. "Мы были в "Снегирях" соседями и регулярно встречались за чашкой чая, рюмкой водки и бильярдным столом. По сути, он был моим тренером в этом виде спорта…", – отметил лидер КПРФ.
А еще, по словам Зюганова, Говорухин прекрасно разбирался в российской литературе. "Цитировал кусками на память… с ним было очень интересно разговаривать", – сообщил политик. Зюганов откровенно назвал диагноз Говорухина, сообщив, что у того было онкологическое заболевание.
"Болезнь его достала. Мы много с ним общались в последнее время. К сожалению, такие формы рака еще не лечатся… Мы потеряли достойного товарища и великого гражданина", – цитирует убитого горем Геннадия Зюганова "Московский комсомолец".
Напомним, режиссер и председатель комитета Государственной думы по культуре Станислав Говорухин умер 14 июня. "В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался Станислав Сергеевич Говорухин", – объявил о печальном событии спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Певица порвет с бывшим в эфире программы "Секрет на миллион"
Певица и экс-футболист произвели фурор
Режиссеру было 82 года
Адвокат потерпел фиаско