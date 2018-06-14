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Смерть Говорухина стала шоком

Станислав Говорухин. Фото: GLOBAL LOOK press
Трагическое известие ошеломило друзей и коллег режиссера и спикера Госдумы. Представители культурного сообщества и депутаты почтили память Станислава Говорухина минутой молчания и выразили свои соболезнования его родным и близким.

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Смерть Говорухина прокомментировал актер Борис Каморзин, снявшийся в последней картине режиссера. Артист сообщил, что слышал о его плохом самочувствии, но надеялся, что мэтр сможет выкарабкаться.

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Станислав Сергеевич Говорухин

Станислав Сергеевич Говорухин режиссер, актер

Каморзин признал, что это большая утрата не только для семьи, но и для всего российского кинематографа. Он вспомнил, что был очень рад тому, что мастер позвал его в свой фильм. "Я даже немного боялся, несмотря на то, что работал со многими режиссерами... Но все оказалось очень здорово, профессионально, уважительно по отношению к актерам", – цитирует Каморзина телеканал "360".

Для режиссера Андрея Звягинцева известие о смерти Говорухина стало очень сильным потрясением. "Это очень неожиданная новость для меня. Надо собраться с мыслями", – коротко высказался режиссер.

В свою очередь актер Евгений Герасимов рассказал, что в последние дни супруга Станислава Сергеевича Галина сообщала о его ежедневном ухудшении здоровья. "К сожалению, ушел из жизни такой замечательный, талантливый, умный, очень скромный и искренний человек, умеющий дружить и ценить дружбу, много сделавший в кино, много сделавший для своих друзей, очень верный человек", – сказал Герасимов.

В шоке от смерти коллеги и режиссер Егор Кончаловский. Он отметил, что Станислав Сергеевич был не  только замечательным человеком, мудрым и неравнодушным, патриотом, общественным деятелем, но и потрясающим режиссером, который останется в сердцах зрителей своими легендарными картинами. 

Кинорежиссер Степан Пучинян был не только коллегой, но и близким другом Станислава Говорухина. Он рассказал, что они вместе учились в мастерской Якова Сегеля. Смерть товарища Пучинян сравнил с потерей родного брата. "Я потерял самого дорогого, самого близкого друга. Это большое-большое горе. Это потеря для всей страны..." – приводит слова Пучиняна RT

Режиссер, сценарист и продюсер Павел Лунгин назвал Говорухина  образцом мужчины, джентльмена и примером для всех российских режиссеров. "Это был человек, который занимался только тем, что ему было интересно и близко... Он действительно любил искусство", – цитирует Лунгина ТАСС.

Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров вспомнил, что последний раз видел Говорухина несколько месяцев назад, когда приезжал к нему на день рождения. Он отметил, что режиссер был необыкновенным и обаятельным человеком с прекрасным чувством юмора. Со Станиславом Сергеевичем их связывала долгая дружба.

Трудно принять кончину режиссера и сенатору Алексею Пушкову. Об этом он написал в своем блоге в Twitter. "Скончался Станислав Говорухин. Это очень трудно принять. Казалось, он всегда будет среди нас – со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом", – цитирует Пушкова "Газета.ru". 

Почтили память Говорухина минутой молчания и депутаты Госдумы. Ведь Станислав Сергеевич занимал пост главы комитета по культуре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с уходом из жизни режиссера. По словам Пескова, Путина и Говорухина объединяли очень тесные дружеские отношения.

Напомним, Станислав Говорухин скончался 14 июня на 83-м году жизни в подмосковном санатории "Барвиха". О смерти главы думского комитета по культуре сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин.

Гений советского и российского кинематографа родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. На его счету более 20 художественных фильмов. В качестве актера Говорухин снялся почти в 30 картинах.

Автор: Валерия Нарская14 июня 2018, 12:46
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Скончался тяжелобольной Станислав Говорухин: Редкие фото режиссера

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