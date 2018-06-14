Ахеджакова о покойном Говорухине: Он очень изменился

Эксклюзив Интервью Лежащий в грязных памперсах Осин кричит от бессилия Цымбалюк-Романовскую двигают в мэры Москвы Дом-2

Выбор читателей

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца
Бузова без трусов довела до тошноты
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
партнеры
Четверг 14 июня
Лента новостей
13:58
Кремль о секс-инструкции к ЧМ-2018: Россиянки сами разберутся
13:43
Правительство заявило о повышении налогов
13:35
Под Псковом нашли тела пенсионера и его сына
13:18
Audi RS7: быстрее ветра
12:50
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста
12:35
Метро Москвы изменит режим работы из-за ЧМ
12:22
Россиянин нанял киллера для убийства матери
11:52
Уволенная за фото в купальнике учительница возвращается в школу
11:48
Футболисты сборной Англии оскорбили Россию
11:42
Скончался тяжелобольной Станислав Говорухин: Редкие фото режиссера
11:16
Украина устроила провокацию на границе с Россией
11:16
Названы хедлайнеры фестиваля Skypark Live! в Сочи
10:49
Долгий сон смертельно опасен
10:43
В Ростове на детскую площадку рухнуло дерево
10:22
В страшном ДТП под Нижним Новгородом погибла молодая пара
10:12
Ученые вычислили победителя ЧМ-2018
10:06
Россияне трое суток наблюдают за застрявшим на дереве котом
10:05
Как удержаться на плаву в бизнесе
10:00
В Тюмени 10-летний мальчик упал с набережной и утонул
09:31
Чуть не попрощалась с жизнью: Беременную Кудрявцеву шокировали похождения Казановой
09:13
Под Москвой Ил-76 случайно сбросил 40 тонн воды на полицейских (видео)
09:01
Их убили фанатики: раскрыты недостающие факты гибели группы Дятлова
08:36
"Прискорбно": Джоли высказалась о дележке детей с Питтом
08:35
Говорухин без одного легкого уже не разговаривает
08:27
Душащий Крым Эрдоган сделал Путину странное предложение
07:55
Как сборная России сыграет с Саудовской Аравией на ЧМ-2018
22:06
Звезда "Папиных дочек" признала отвергнутого сына
22:03
С Бузовой случилось несчастье
21:50
Беглец Ургант присматривается к Америке после поездки в Израиль
21:44
Звезда "Голоса" прошлась по вечно умирающей Пугачевой
21:23
Судью-суицидника обвинили во взятке от убитого бизнесмена
21:06
Самая массовая оргия закончилась позором
20:49
Оголодавшая Савченко молит Путина о пощаде
20:48
ЧМ-2018: гвоздь в крышку гроба "Большой семерки"
20:37
Бандиты в масках ограбили продуктовый магазин в Уфе
19:44
Оторопелого Семенова обманом свели с Шурыгиной
19:25
"Меня убили просто": жена откровенно о состоянии Говорухина
19:13
"Остается только молиться": патриарх Кирилл о России на ЧМ-2018
18:53
Известную модель высмеяли на весь пляж из-за целлюлита
18:51
Трамвай загорелся на ходу в Нижнем Новгороде
18:32
В Подмосковье мальчика насмерть придавило футбольными воротами
18:11
Да будет свет: Крым приходит в себя после жуткого блэкаута
18:08
Премьер-министр Грузии подал в отставку
17:55
Робби Уильямс дал необычный совет российским болельщикам
17:53
ЧМ-2018 откроет девочка с синдромом Дауна
17:43
Уже не тот: переживший инсульт Кокшенов неожиданно исчез
17:35
"Футбольное лето" с СДМ-Банком
17:33
Легендарный спектакль "Кыся" возвращается на столичную сцену
17:14
Воскресший предатель Бабченко продался России за 30 тысяч
16:49
Путин переназначил своих помощников
16:37
Плюсы неравных браков
16:20
"В туалет с фонарем": Крым остался без электричества и мобильной связи
16:19
"Забитую бабу" Акиньшину распяли из-за брошенного сына
16:09
Москва задает тон в строительстве спортивных объектов
15:58
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
15:58
Депутаты перед выборами отправятся в регионы
15:52
Борисова с дочкой покинули Россию
15:52
Выпивавшая сестра-близнец известной актрисы умерла как бомж
15:43
В Москве китайского болельщика обокрали на миллион рублей
15:39
Нанесенный ущерб картине Репина вырос до 30 миллионов рублей
15:12
Красавица Ходченкова затмила Собчак в "бабьем" платье
15:06
5 правил питания в жару
15:02
СМИ: Говорухин впал в кому после микроинсульта
14:49
О раке можно узнать по запаху изо рта
14:44
Есть жертвы: в Омске взорвался газовый баллон
14:40
Стадион "Лужники" к чемпионату готов
14:27
Infiniti QX80: бизнес-джет без крыльев
14:23
ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике
14:10
Бразильские футболисты отметили приезд в Россию водкой (видео)
14:05
Москвичам пообещали 30-градусную жару
13:59
Что случилось со Станиславом Говорухиным
13:41
31-летний житель Ижевска домогался 9-летней падчерицы
13:39
Сенсация ЧМ-2018: сборная Испании потеряла тренера
13:23
В Волгограде в час пик задымился автобус с пассажирами
13:21
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
13:17
Обиженный и гордый кот покорил народ (видео)
13:04
Петросян врезал зарвавшемуся Слепакову
13:02
Путин дал Киеву предельно ясный сигнал
12:49
СМИ: Умер Станислав Говорухин
12:40
Путин выступил с важным заявлением перед ЧМ-2018
12:33
"Не выдержал издевательств": 52-летний слесарь зарезал молодого коллегу
12:16
Разведенная Климова: Это просто удар под дых!
12:14
Лжецов вычислят по морщинам
12:05
В Мытищах автомобиль насмерть сбил велосипедиста
11:48
Распутную жену Стоянова сношали прямо на улице
11:40
Беременная Нюша об ужасающих изменениях во внешности
11:31
iPhone "выжил" после самого жесткого испытания (видео)
11:29
В Татарстане пятилетний ребенок играл в автомобиле и утонул
11:24
Как выбрать платье на выпускной
11:12
На Крымском мосту произошла трагедия
11:08
В Башкирии в жутком ДТП погибли люди
10:57
Затравленная жена Краско бежит из России после скандала
10:55
Отец публично опозорил Порошенко
10:52
В Подмосковье футбольные ворота убили четырехлетнего мальчика
10:33
Пронырливую Цымбалюк-Романовскую выдвигают на пост мэра
10:20
Аномалия на Сахалине массово убивает рыбу
10:17
Под Москвой встали электрички
10:05
Девушка в белье высунулась из окна несшейся по Тюмени Deawoo Nexia (видео)
09:54
ЧМ-2018 заметно укрепит рубль
09:52
Юная красотка утерла нос всему миру
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пронырливую Цымбалюк-Романовскую выдвигают на пост мэра
СМИ: Умер Станислав Говорухин
Распутную жену Стоянова сношали прямо на улице
Лежащий в грязных памперсах Осин кричит от бессилия
Уехавшая из России Акиньшина сходит с ума
Ивана Урганта заплевали после возвращения в Россию
Шоу-бизнес

Ахеджакова о покойном Говорухине: Он очень изменился

Лия Ахеджакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Лия Ахеджакова прокомментировала смерть Станислава Говорухина. По словам легендарной актрисы, режиссер сильно изменился.

Продолжение: Смерть Говорухина стала шоком
прочитано 8124 раза

Смерть Станислава Говорухина стала настоящим ударом для многих отечественных артистов. Так, звезда фильмов "Служебный роман" и "Ирония судьбы, или С легким паром!" Лия Ахеджакова призналась, что давно была знакома со Станиславом Говорухиным.

ПО ТЕМЕ

Причина смерти Станислава Говорухина

Говорухин без одного легкого уже не разговаривает

 Смерть Станислава Говорухина

Сюжеты Смерть Станислава Говорухина

Лия Меджидовна Ахеджакова

Лия Меджидовна Ахеджакова актриса театра и кино

"Я знала его и общалась с ним, когда мы были молоды, в Одессе на студии. Он очень изменился с тех пор. Очень сочувствую", – цитирует Ахеджакову "360". Актриса отметила, что режиссер запомнился ей светлым и симпатичным человеком. Говорухин и Ахеджакова вместе сыграли в фильмах "Сукины дети" и "Любовь-морковь – 3".

Куда разговорчивее оказался прославленный актер Валентин Гафт. "Всегда понимаешь, что ты имел, только тогда, когда это теряешь… Станислав Сергеевич снимал честные картины, пробивал дорогу к пониманию того, что происходит в России. Его картины не просто развлекали, а помогали людям жить. Очень жаль, очень жаль", – приводит слова Гафта RT.

Напомним, режиссер и председатель комитета Государственной думы по культуре Станислав Говорухин умер 14 июня. "В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался Станислав Сергеевич Говорухин", – объявил о печальном событии спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Автор: Наталья Аряева14 июня 2018, 12:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скончался тяжелобольной Станислав Говорухин: Редкие фото режиссера

567

комментарии

Политика

Оголодавшая Савченко молит Путина о пощаде
ЧМ-2018: гвоздь в крышку гроба "Большой семерки"
Дернешься – врежу: Путин напугал трусливого Порошенко
Захарова ткнула посла Британии носом в русофобов

Шоу-бизнес

"Болезнь его достала": друг откровенно о раке Говорухина
Пугачева поставила жесткое условие уехавшей Орбакайте
Лишившийся волос Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Всесильный друг Киркорова с позором проиграл суд малолетней дочери

Проишествия

В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила
Театр Джигарханяна сотряс новый скандал
Воткнувший нож в сердце школьницы маньяк сослался на амнезию

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Шоу-бизнес

Звезда "Голоса" прошлась по вечно умирающей Пугачевой

В Сети обсуждают недобросовестность СМИ
Шоу-бизнес

"Прискорбно": Джоли высказалась о дележке детей с Питтом

Актриса прокомментировала судебное разбирательство с мужем
Шоу-бизнес

Володин: Станислав Говорухин умер

Режиссеру было 82 года
Шоу-бизнес

Всесильный друг Киркорова с позором проиграл суд малолетней дочери

Адвокат потерпел фиаско

Гороскоп

Беглец Ургант присматривается к Америке после поездки в Израиль
Исход чемпионата мира по футболу предрешен
Астрологический прогноз с 11 по 17 июня
Совет на выходные

Фоторепортажи

Юная красотка утерла нос всему миру
После победы в "Холостяке" Дарья Клюкина попала в сомнительную компанию
Сексапильные жены футболистов сборной России
Собчак в вате: Самые странные наряды Премии МУЗ-ТВ

Спорт

Бразильские футболисты отметили приезд в Россию водкой (видео)
Сенсация ЧМ-2018: сборная Испании потеряла тренера
Путин выступил с важным заявлением перед ЧМ-2018
Британские фанаты с восторгом ждут дешевого пива на ЧМ-2018

Регионы

Аномалия на Сахалине массово убивает рыбу
На Крымском мосту произошла трагедия
Погибли 11 человек: пьяный капитан загнал катамаран под баржу
В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru