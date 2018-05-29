Чем исхудавшая Пугачева насолила Орбакайте

Примадонну просто не узнать – в 69 лет она выглядит как девочка. Кажется, такой стройной она не была даже в лучшие свои годы. В чем же секрет?

Говорят, Пугачевой помогла проверенная диета, которую она называет "СССР". Нужно отказаться от трех "с": сладкого, соленого, сдобного. "Р" – разгрузочный день на овощных супах или пюре. Это не значит, что Пугачева постоянно голодает – после кардинального похудения она подключает "СССР", только когда возникает необходимость.

Интересно, что не солить еду в свое время Примадонне посоветовала дочь. Мол, это поможет вывести из организма лишнюю жидкость и улучшить обмен веществ. "Поначалу будет, конечно, тяжело, – предупредила Кристина Орбакайте. – Все кажется пресным и невкусным, но соль можно заменить специями. А лично я уже без соли привыкла!"

Чтобы блюда не были слишком пресными, она рекомендовала матери добавлять в них побольше зелени. А мясо, рыбу и овощи поливать соком лимона. Позже Пугачева модернизировала бессолевую диету. "Я очень люблю соленое, но пришлось отказаться…" – вздохнула артистка.

А профессионал считает, что Пугачева напрасно отказалась от соли. "Исключать ее из рациона не нужно, так как ионы натрия и хлора необходимы для поддержания кислотно-щелочного равновесия организма, хорошей работы надпочечников, – цитирует врача-диетолога Ирину Потянову журнал "Телепрограмма". – При полном отсутствии в рационе соли вес снижается, но не за счет сжигания жиров, а за счет вывода из организма жидкости. Кроме того, при нехватке натрия вода устремляется внутрь клеток, что приводит к нарушению их функций. Даже семидневная бессолевая диета может в дальнейшем замедлить сжигание жира".