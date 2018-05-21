Орбакайте после критики заявила о бегстве в глухую деревню

Конец мая для Кристины Орбакайте – череда праздников. 25 мая ей исполнится 47 лет, а старшему сыну Никите 21 мая стукнуло 27. О традициях празднования и планах певица за кулисами юбилейного вечера поэта Михаила Гуцериева рассказала в интервью Dni.Ru.

"Я не люблю повторяться в празднованиях, меняю страны, города. Даже если остаюсь в Москве, один и тот же ресторан не выбираю, – призналась Кристина. – Только на даче дважды как-то праздновала и все. В прошлом году отмечала день рождения в Лос-Анджелесе, и в этом планирую уехать из Москвы".

Надолго оставить столицу не получится – в конце театрального сезона в "Современнике" состоится ввод артистки в спектакль "Двое на качелях", где она заменит Чулпан Хаматову. "Там 40 страниц текста. Приходится тяжело, но, к счастью, у меня этой весной нет традиционного тура по стране, поэтому есть возможность сосредоточиться и уделять роли много времени", – улыбнулась Орбакайте.

На премьеру она непременно ждет свою знаменитую мать Аллу Пугачеву. И дело тут не столько в родстве, сколько в давней дружбе Примадонны с худруком театра и режиссером спектакля с Кристиной в главной роли Галиной Волчек. Звезда старается не пропускать громких премьер, а режиссер изредка приезжает к Пугачевой в гости. Для детей певицы Гарри и Лизы худрук "Современника" просто "бабушка Галя".

Несколько лет назад Волчек заявила, что Пугачева могла бы сыграть на сцене "Современника". "Я считаю, что она замечательная, редкая драматическая актриса. Мы с ней фантазировали, что бы это могло быть. Поскольку она человек уникальный, очень важно, что это будет. Я знаю, что многие наши артисты с удовольствием бы с ней сыграли. У кого-то она вызовет ревность, но все равно это было бы очень интересно, – отметила в интервью Галина Борисовна.

Примадонна, кстати, была довольна дебютом внука Никиты на театральной сцене. Порадовалась за сына и Орбакайте, ведь в мюзикле "Чайка" на сцене Театра Луны Пресняков может проявить себя и как драматический актер, и как певец.

Что касается остальных детей Кристины, то и они весьма талантливы. "Дэни не пошел в музыку, но тоже очень увлеченный человек – занимается современным искусством. А Клавочка пока маленькая, но все равно занимается творчеством – балетом, рисованием, пением", – рассказала певица.

Она понимает, что отпрыскам придется трудно – их будут постоянно критиковать, сравнивать. "Мне было тяжело, когда ко мне относились только как к дочери Пугачевой, а Никите вдвойне тяжелее, – вздохнула Кристина. – Всю жизнь и он, и я доказываем, что представляем что-то из себя и без громких фамилий, семейных связей. Мы работали и работаем над собой, каждый день доказывая свое право быть на сцене".

Орбакайте не привыкать к нападкам со стороны журналистов и пользователей соцсетей. "Даже если я уеду в какую-то глухую деревню, люди это по-своему истолкуют и снова меня в чем-то обвинят – в бегстве ли, в предательстве, – предположила Кристина. – Я привыкла к постоянному обсуждению своей персоны. И знаю, что есть приятели, а есть хейтеры. Есть люди, которые критикуют профессионально, со знанием дела. А есть те, которые хотят просто поумничать. Если мне говорят что-то по делу, принимаю на свой счет и делаю по-своему, учитывая пожелания. На остальных просто не реагирую, потому что у меня с детства выработалась защита от любого рода нападок, иммунитет, эдакий панцирь вырос".