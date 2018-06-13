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Выпивавшая сестра-близнец известной актрисы умерла как бомж

Лидия Вележева. Фото: GLOBAL LOOK press
Актриса Лидия Вележева стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Популярная артистка рассказала о печальной судьбе своей сестры-близняшки.
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Мало кто знает, что у Лидии Вележевой была сестра-близнец. Ирина появилась на свет на пять минут раньше и росла красавицей. По словам Лидии, едва сестра появлялась в клубе, все парни смотрели только на нее. Ирина рано вышла замуж – в 16 лет. Однако в профессии она себя так и не нашла.

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Она нигде специально не училась, потому что, по ее признанию, впадала от волнения в невроз и ничего не могла запомнить и рассказать на экзаменах. "Судьба моей сестры сложилась печально. Постепенно мы начали отдаляться, а она стала увлекаться алкоголем", – призналась Вележева. Однако актриса подчеркнула, что Ирина не была алкоголичкой. По ее собственному признанию, она утратила интерес к жизни.

Спустя какое-то время Ирина рассталась с супругом, встретила другого мужчину и вышла за него замуж. Однако он погиб под колесами машины. По мнению Вележевой, это окончательно сломило сестру. В 43 года она скончалась. "Когда Ира умерла, у нее не было паспорта – потеряла, поэтому ее забрали как бомжа. Я приехала в Киев и не знала, в каком морге ее искать. Самое страшное – это сказать маме, что Иры нет, а завтра похороны", – со слезами рассказала актриса.

Лидия выяснила в морге, что Ирина умерла дома. У нее просто кольнуло сердце. Она сделала вздох – и все закончилось. Еле сдерживая рыдания, Вележева призналась, что ей очень не хватает сестры, что все эти годы она винит себя в ее смерти, думает, что могла бы ее спасти.

"Я тайно давала ей деньги, хоть и понимала, что они пойдут не на продукты. Вещи покупала, потом продукты", – призналась Лидия. По словам актрисы, она видела, что сестра ходила в обносках, а подаренные ей хорошие вещи, шубы куда-то исчезали.

Автор: Наталья Аряева13 июня 2018, 15:52

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