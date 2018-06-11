Барановская рассекретила любимого мужчину

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала на своей странице в Instagram интригующую фотографию, на которой она стоит в объятиях мужчины. Поклонники восприняли увиденное, как заявление о новых серьезных отношениях.

Зрители любят Юлию Барановскую не только за ее проекты на телевидении, но и за то, что будучи матерью троих детей, она находит время для активной светской жизни и при этом прекрасно выглядит. На счел личных отношений ведущей было известно куда меньше.

Впрочем, сама она, кажется, решила пролить свет на это обстоятельство. На своей странице в Instagram Юлия Барановская опубликовала фотографию, на которой она стоит в объятиях некоего незнакомца. Поза и взгляд ведущей навели ее поклонников на мысль, что она наконец-то рассекретила своего любимого мужчину. Впрочем, кто именно стал избранником 33-летней красавицы, неизвестно – его лицо в кадр не попало.

На мысли о серьезности отношений подписчикам Юлии Барановской указали обстоятельства, при которых был сделан этот сенсационный кадр. "На свадьбе ❤️", – подписала снимок она. Пользователи Сети отметили, что на подобные праздники люди чаще всего ходят в компании тех вторых половинок. с которыми сами думают о построении серьезных отношений.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 10 Июн 2018 в 7:04 PDT

Подписчики от фотографии пришли в настоящий восторг. "Вы, давно заслужили счастье. Пусть, все будет у ваших ног! 🙏🏻🌹 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Юлия, если это отношения, то замечательно! Ты достойна счастья! 👍🏻👍🏻👍🏻👌🏻☺️", "Ура я Рада если это ваш мужчина!!! Будьте счастливы", "Классно 👍🏻 Юля будь счастлива !!", "Боже! Никогда я так не радовалась за незнакомого человека😅 огромного Вам счастья", – не стали скрывать своих эмоций комментаторы.