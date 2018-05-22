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Шоу-бизнес

На вокзале потертого Билана послали за "бомж-пакетом"

Дима Билан. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Дима Билан показал поклонникам фото, на котором его сразу и не узнать. На нем певец сидит на вокзале в джинсовой куртке на чемоданах.
прочитано 1525 раз

Вид у звезды на фото действительно весьма потертый и походный. Черные джинсы, капюшон толстовки на бейсболке, кроссовки и рюкзачок за спиной, – кадр из поездки на гастроли Билан опубликовал на своей страничке в Instagram.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Некоторые отметили, что известного певца в таком незвездном виде трудно узнать. "Здесь и далее орфография и пунктуация атворов сохранены – прим. ред.). "Вышли на полустаночке за дошираком и отстали от поезда. Но есть другие варианты, так что #Томск, встречаемся уже сегодня", – подписал фото артист. Фолловеры стали активно комментировать фото.

Один оценили юмор знаменитости, другие пожурили Диму за постановочный, на их взгляд, кадр. Большинство подписчиков отметили, что с багажом за так называемыми в народе "бомж-пакетами" не ходят. "Ага, вышли на остановочку за дошиком с сумками))) биланчик, врать тебе не идет", "А что, за дошираком со своим багажом выходят?", "С чемоданами прям вышли? Чтоб затариться хорошенько?", – написали пользователи соцсети.

Как писали Dni.Ru, ранее поклонники Димы Билана забили тревогу из-за болезненного вида артиста. Одни предполагают, что певец работает на износ, другие убеждены, что их любимец увлекся запрещенными препаратами.

Автор: Валерия Нарская22 мая 2018, 22:03
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