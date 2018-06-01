Беременную Кудрявцеву в нелепой пижаме сняли с известным музыкантом

Телеведущая Лера Кудрявцева наслаждается декретным отпуском. После того как звезда взяла паузу на работе, у нее появилось много свободного времени.

Лера рассказала поклонникам в соцсетях, что давно мечтала освоить игру на гитаре. Она наконец нашла хорошего учителя.

В подтверждение своих слов Кудрявцева опубликовала несколько видео, на которых известный музыкант Павел Голубев показывает телезвезде азы игры на шестиструнном инструменте. "Вижу цель– не вижу препятствий ! Давно хотела научиться играть на гитаре :)) Ученица я неответственная , домашние задания не выполняю:((( Но @pavel_lets_play_guitar пообещал, что у него стальные нервы :))) посмотрим 🤪 Первые уроки )))👌🏼👉🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировала Лера происходящее.

Подписчики похвалили Кудрявцеву за стремление постоянно развиваться. Также они обратили внимание на то, что впервые видят звезду в домашней одежде и без макияжа.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 31 Май 2018 в 1:51 PDT

"Талантливый человек- талантлив во всем!", "Какая нелепая пижамка:) Всех гостей в ней встречаешь?))", "А ногти прийдется обрезать))", "А можно я на треугольничке?😁", "Лера бериги ручки, на пальчиках будут мазольки)))))", "Без косметики, первый раз вижу😨", – писали телеведущей почитатели.

Добавим, что слухи о беременности Леры Кудрявцевой оказались правдой. Андрей Малахов в прямом эфире высказался об интересном положении блондинки. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью", – сообщил всей стране известный телеведущий. Отметим, у Леры уже есть ребенок. Ее сыну Жану Ленюку недавно исполнилось 28 лет. Ее нынешний супруг хоккеист Игорь Макаров всего на три года старше своего пасынка.