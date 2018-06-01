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"Боль была адская": с Карауловой случилось несчастье

Юлианна Караулова. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Выпускница "Фабрики звезд – 5" Юлианна Караулова приехала в Крым с двумя миссиями. Во-первых, она открывала летний сезон на Ялтинском пляже, во-вторых, была членом жюри конкурса популярной музыки "Детская новая волна". За кулисами с ней встретился корреспондент Dni.Ru.
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На профессиональной сцене Юлианна Караулова уже почти половину из 30 пока прожитых лет. После окончания "Фабрики звезд", которой, кстати, руководила сама Алла Пугачева, Юлианна стала солисткой группы 5sta Family. За четыре года пребывания в ней записала несколько хитов и получила ряд престижных номинаций и премий, в числе которых – "Золотой граммофон – 2013" за песню "Вместе мы".

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Юлианна Юрьевна Караулова

Юлианна Юрьевна Караулова эстрадная певица

"За 14 лет, которые я выступаю, чего только не случалось со мной во время выступлений, – рассказала Караулова во время "Детской новой волны". – Я и падала на сцене, и платье рвалось в самый неподходящий момент и в самом неподходящем месте, и слова я забывала перед многотысячной публикой "Олимпийского". А однажды моя коллега по "Фабрике звезд" наступила мне на ногу острым каблуком. Боль была адская! Искры посыпались из глаз. Но мне надо было продолжать улыбаться, я же на сцене, на меня смотрят. Коллегу я простила, конечно, она же не нарочно!"


Ранее в интервью Dni.Ru певица рассказала о другом неприятном случае:  "Я хорошо знаю слова всех моих песен. Меня ночью разбуди – я с любой строчки продолжу. Но однажды, когда помощник режиссера дал команду готовиться мне к выходу и до моего номера оставалось 15 минут, по пути от гримерной до сцены я поняла, что от волнения не помню второй куплет песни! Меня прошиб холодный пот. Я стала спрашивать у подтанцовки, с каких слов начинается второй куплет. Оказалось, никто не знает, потому что не обращает внимания на то, что я пою. К счастью, в телефон была закачана эта композиция – быстро ее нашла и послушала. Это меня реально спасло, иначе я бы опозорилась на сцене".

Автор: Феликс Грозданов1 июня 2018, 21:58
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