Караулову жестко унизили за попытку выгнать Бузову со сцены

Знаменитая певица Юлианна Караулова попала под шквал критики. Ее обвинили в неуважении к исполнительнице Ольге Бузовой.

Скандал в социальных сетях разгорелся из-за неловкой ситуации, которая произошла во время вручения премии RU.TV. Пользователи пишут, что Караулова вела себя крайне невоспитанно: она якобы перебивала Бузову, потешалась над ней и как будто бы выставила ее со сцены.

Это практически вывело певицу из себя. "А если бы еще ведущие умели не перебивать, было бы вообще замечательно!" – сказала Бузова в конце своего выступления.

"Как бы себя Бузова не вела вы как ведущая не должны были себе позволять откровенно над ней стебаться. Очень разочарована в вас", – критикует певицу один из комментаторов. "Что за Хамство Караулова? На премии перебивала Бузову из тебя ведущая вообще никакая . И вы правильно сказала и Бузова правит миром. Она популярнее вас и вам завидно", – пишет другой.

Многие принялись буквально унижать Караулову. Злопыхатели считают, что она просто завидует Бузовой. "Курица прям в этом платье да и вела себя как курица по отношению к Бузовой !!!!Образ твой соответсвует твоему поведению", – опустился до откровенных оскорблений участник беседы. "Завидовать Ольге Бузовой нужно молча, а не на глазах у людей. Надеюсь тебе сделает выговор Яна Рудковская. Ужас, это уже ненормально", – врезал ей второй.

Публикация от Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova) 26 Май 2018 в 11:31 PDT

Примечательно, что сама Караулова не стала комментировать произошедшее. Бузова, похоже, решила не вмешиваться в скандал и оставила реплики пользователей без ответа.

Ситуацию прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Организаторы премии знатно потроллили Ольгу Бузову. Она же все время обижается, что ее обходят стороной, премий не дают. Ну не понимает человек, что ее вокальные данные не соответствуют тому, что происходит вокруг нее. Вот и решили дать ей этот "утешительный приз", чтобы не плакала. Увы, она совсем не понимает, что ее раздутое эго и чрезмерное самомнение уже всем надоело. Причем, в шоу-бизнесе ей об этом намекнули сейчас ну очень недвусмысленно", – заявил он в беседе с корреспондентом Dni.Ru.