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Ювелир травит близких Баталова

Алексей Баталов. Фото: GLOBAL LOOK press/Valery Lukyanov
Много лет назад сосед незаконно завладел частью дачного участка народного артиста в ДСК "Мичуринец", что в поселке Переделкино. Теперь жена и дочь пытаются вернуть несколько соток принадлежащие их семье по закону.
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Когда-то предприимчивый ювелир Вадим Эльгарт уговорил доверчивого Алексея Владимировича соорудить общую баню, так сказать на две семьи. Мол, с тебя, Баталов, земля, а с меня работы и материалы. Подсунул актеру на подпись какие-то бумаги и был таков.

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Позже выяснилось, то Баталов "подарил" соседу две сотки своего участка, о чем договоренности не было. Эльгарт не терял времени даром: новые сведения о размерах участка занес в Госреестр и построил баню.

По счастью, в то время, когда Баталов подписывал бумаги, он уже не был собственником дачи. Еще лет двадцать назад он переоформил ее на свою дочку Марию. Сосед об этом не знал. Подпись Баталова на документах – не действительна.

На этом историю можно было бы закончить, если бы не одно обстоятельство: Вадим тоже подарил свою дачу (включая злополучные две сотки Баталова) своей дочери Ольге Ивановой, которая живет в Америке. Ольга в суды не являлась. Из-за этого тяжба тянулась шесть лет.

Все это время близкие народного артиста не могли посещать свой загородный дом. Затравленные родственники не хотели встречаться с соседом.

Незадолго до смерти Алексея Владимировича Щербинский суд Москвы стал на сторону Баталовых, однако его решение не выполнено до сих пор. Не помогли ни письма мэру Сергею Собянину, ни желание вступиться за семью Баталова лидера ЛДПР Владимир Жириновский. Банька ювелира как стояла, так и стоит. Родственнки звезды советского кино на даче по-прежнему не появляются.

"После майских праздников будем подавать новый иск. Наши адвокаты уже запросили дело из архива. Прежнее решение суда было половинчатым. Чтобы снести баньку, восстановить забор, благоустроить участок, вдове Алексея Владимировича пришлось бы заплатить полтора миллиона рублей. У нее таких денег нет. И сосед на траты не идет, мол, по документам хозяйкой является его дочь. Она – в Америке. Получается, что деньги взять не с кого. Единственный выход - новая тяжба. Через суд будем добиваться ареста соседской дачи, как обеспечительной меры. Может быть, тогда дело сдвинется с мертвой точки", - рассказал друг Баталовых Михаил Цивин сайту "Комсомольская правда".

Автор: Руслана Алексеева8 мая 2018, 19:56
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