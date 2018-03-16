Кто следующий: Похороны Табакова ужаснули россиян

Проводить в последний путь Олега Табакова пришли его друзья, великие старики отечественного кино. Осунувшиеся, седые. Вид этих еще вчера блиставших на экранах и в театрах артистов навевал душераздирающую грусть.

"Друзья и коллеги – ровесники покойного сидели прямо на сцене - Гафт, Ширвиндт, Любшин, Юрский... Глядя на этих очень немолодых и очень нездоровых, и таких любимых мастеров, ко многим помимо воли приходила одна и та же мысль. От нас стремительно уходит эпоха. Эпоха тех, кто никогда не выпячивал свое величие, но уже при жизни без всяких оговорок стал поистине великим. Эпоха настоящих гениев экрана и сцены", – так описывает "Экспресс-газета" панихиду.

"Живых все меньше в телефонной книжке, Звенит в ушах смертельная коса, Стучат все чаще гробовые крышки, Чужие отвечают голоса", – пронзительно задыхаясь читал у гроба друга Валентин Гафт, а в зале в это время шептались "кто следующий".

Страхи поклонников можно понять. Один за другим в 2017 году ушли Алексей Баталов, Леонид Броневой, Владимир Толоконников, Алексей Петренко, Георгий Тараторкин. Не успел начаться 2018-й, как мы потеряли Михаила Державина. Теперь и гениальный, всенародно любимый Олег Павлович присоединился к труппе небесного театра. Хотя, он наверняка и там будет художественным руководителем.

Оглядываясь назад, вдруг осознаешь, что практически не осталось актеров столь огромного масштаба, столь мощного, не поддающегося человеческому пониманию таланта. А те единицы, что еще могут радовать нас на сцене, играют уже не бравых красавцев, а разваливающихся стариков.

Как писали Dni.Ru, Олег Табаков умер 12 марта. Ему было 82 года. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище. Могила актера расположена на Центральной аллее рядом с последними пристанищами Леонида Броневого и Владимира Зельдина.