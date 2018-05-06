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Народ растерзал Самойлову за позор на "Евровидении"

Юлия Самойлова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Конкурс "Евровидение" еще не успел стартовать, а на представительницу России Юлию Самойлову уже обрушились с критикой. Видео с репетиции разочаровало зрителей.
прочитано 109108 раз

Ролик был опубликован на канале песенного конкурса на YouTube. На момент написания материала запись посмотрели порядка 400 тысяч раз. Из них только три тысячи человек отметили, что выступление им понравилось. Порядка десяти тысяч человек негативно оценили видео.

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Комментаторы буквально растерзали Самойлову. Больше всего вопросов было к ее вокальным данным. "Как я и предполагала, что ее голос перебьют бэками. Она просто на припеве поет тише, а бэки громче. И все. Типа никакого палева, все ок. Позорище (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – гласит текст одного из самых популярных комментариев.

"Кто туда отбирает? У нас что певицы перевелись,есть гораздо лучше", – вопрошает другой пользователь. "******* (Зачем – Прим. ред.) инвалида второй раз отправляют? Она же по факту поет средне что нету лучше певцов лол﻿", – присоединяется к критике второй.

За Самойлову заступился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Сейчас самое время поддержать Юлию Самойлову на Евровидении. Однако вместо этого после первого же прогона мы видим как на Самойлову набросились наши же соотечественники. Что за странное отношение к представителю нашей страны, да еще и к человеку с ограниченными возможностями? Юленька умница, она совершенствуется, лучше стала петь вживую и прилично улучшила свое произношение на английском языке", – заявил он в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Специалист назвал нонсенсом идею отправить на "Евровидение" начинающую исполнительниц Ольгу Бузову. "Складывается ощущение, что у некоторых россиян в порыве стеба над Бузовой в голове произошел очевидный сбой. Надеюсь, что это недоразумение для российского шоу-бизнеса пока так и останется только у нас. Давайте еще немного пощадим Европу и на как можно более долгий срок оттянем ее "вторжение" на глобальный музыкальный Олимп. Уж очень не хочется, чтобы было стыдно за страну и ее исполнителя на "Евровидении", – добавил эксперт.

Автор: Евгений Мышко6 мая 2018, 12:45
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