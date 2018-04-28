Аксюта о провокациях против Самойловой на "Евровидении"

Руководитель и продюсер объединенной Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала отметил 59-й день рождения на работе – пришел в Кремль на съемки шоу "Три аккорда". За кулисами с ним и встретился корреспондент Dni.Ru.



Засвидетельствовать почтение повелителю музыкального эфира главного канала страны в Кремле спешили все звезды – это же от него зависит попадание в сборные концерты, съемки сольников, участие в "Голубых огоньках". "Филипп, смотри себя по телевизору сегодня, – говорил в трубку Аксюта кому-то, попутно пожимая руки и принимая поздравления. – А по поводу "Евровидения" не переживай, все будет хорошо, давай с тобой завтра встретимся, попьем чайку и поговорим".

Про виды на "Евровидение", которое с 8 по 12 мая будет петь и плясать в Лиссабоне, у Юрия Викторовича узнали и Dni.Ru. "Мы едем на замечательный песенный конкурс, который я очень люблю. Причем не только результат, но и сам процесс подготовки к нему. Я занимаюсь им с 2000-го года, выступая то как продюсер, то как комментатор (в 2009 году он не комментировал "Евровидение" из-за загруженности по организационной работе над конкурсом, проходившим в Москве. – Прим. ред.). В этот раз мы туда едем с чувством глубочайшей удовлетворенности собственной работой – мы отлично подготовились, у нас прекрасная песня и замечательная исполнительница".

"Мы ничего не ждем, о местах не думам, просто хотим достойно выступить и завоевать всю европейскую публику, – заверил Аксюта. – Я настраиваю Юлю на то, чтобы она не волновалась, не боялась и получала удовольствие от того, что делает, чтобы просто была счастливой! Всего в Португалию поедет команда из двух десятков человек – шесть будут на сцене. А остальные, и я в том числе, – обслуга (смеется)".

В прошлом году на конкурсе в Киеве Самойлова не смогла выступить из-за козней украинских лиходеев. Поэтому было логично спросить у Аксюты, готова ли команда к возможным провокациям в адрес России в этот раз. "В этот раз ничего такого точно не будет – в Португалии нас любят, там даже объявления в магазинах делаются на русском языке!"

Напомним, что в этом году Самойлова выступит с песней I Won't Break, что переводится с английского "Я не сломаюсь". "Эта песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", – рассказывала о своем номере Юлия. Согласно жеребьевке Самойлова споет в первой половине второго полуфинала.

