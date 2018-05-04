Толкалина подвергла себя страшной опасности на отдыхе

Актриса Любовь Толкалина исполнила мечту детства. Она побывала на юге Италиии заглянула в жерло вулкана.

Толкалина призналась, что три года назад вместе с дочерью села за школьную скамью и принялась изучать мировую художественную культуру. Новые знания подтолкнули артистку больше путешествовать и "изучать искусство в том месте, где оно родилось".

Этой весной Любовь в сопровождении наследницы побывала в Неаполе, на действующем Везувии. Барышни познакомились с одним из самым опасным вулканом планеты и пообщались с археологами, которые лично участвовали в археологических раскопках древнеримских городов некогда погибших от извержения.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 22 Апр 2018 в 9:59 PDT

"Я так давно мечтала заглянуть в жерло Везувия, поглотившего когда-то четыре древнеримских города, в числе которых Помпеи и Геркуланум. Когда я оказываюсь в местах, которые являются достоянием человечества и находятся под охраной ЮНЕСКО, меня охватывает необыкновенный трепет. Эти развалины чего только не видели на своем веку – и теперь они видят меня! Ощущение, что я – космическая пыль на поверхности земли, имею дело с чем-то вечным, великой мировой историей", – рассказала Толкалина.

Артистка отметила, что поездка оказалась не из легких, многочасовое пешее путешествие для жителя современного мегаполиса – это очень болезненное мероприятие. "На следующее утро после экскурсии в Помпеи я не смогла подняться с кровати. Я встала и чуть не упала. Присела обратно, понимая, что не могу ступить и шага, почувствовала себя Русалочкой из сказки. Пришлось принять горизонтальное положение и выполнить специальную зарядку для ног, которую я помню со времен своего спортивного прошлого, когда занималась синхронным плаванием в детском театре на воде..." – рассказала Любовь корреспонденту Sobesednik.ru.