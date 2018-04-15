Эротическая выходка Толкалиной возбудила народ

Актриса Любовь Толкалина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram необычное видео. Комментаторы назвали его эротической провокацией.

Артистку запечатлели на яхте недалеко от острова Капри. Толкалина стояла перед камерой в платье, нижняя часть которого сильно развевалась на ветру.

Пользователи Сети пришли в восторг от внешнего вида актрисы. "Ноги шикарные и вообще красавица (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – пишет один из комментаторов. "О!! Как красиво!Люба прекрасна!" – восхищается второй. "На Вас можно смотреть бесконечно,завораживает", – добавляет третий.

Ролик по-настоящему возбудил народ: никто не остался равнодушным. Видео посмотрели более 110 тысяч раз.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 13 Апр 2018 в 2:49 PDT

Некоторые выразили мнение, что такой красивой быть просто нельзя. Впрочем, были и те, кто раскритиковал звезду. "Толкалина в своем репертуаре..позитив это отлично.,но..ноги уже не те показывать..ни к чему", – пишет недоброжелатель.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 13 Апр 2018 в 3:17 PDT

Судя по всему, Толкалина отправилась на длительный отпуск на Капри. Актриса с удовольствием делится фотографиями с элитного итальянского курорта.