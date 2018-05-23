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Шоу-бизнес

Первое интервью мужа Шурыгиной: Зажечь меня сразу у нее не получается

Диана Шурыгина с мужем. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Журналисты пообщались с Андреем Шляниным, мужем скандально известной Дианы Шурыгиной. Он рассказал о жизни с 18-летней красавицей, прославившейся благодаря двойному изнасилованию.
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Андрей Шлянин старше Дианы Шурыгиной на 11 лет. Однако, по его словам, разница в возрасте заметна лишь в определенных ситуациях. "Необычная, в смысле девочка более развитая", – охарактеризовал Диану Андрей. Влюбленные быстро поженились. По его словам, Шурыгина признала в нем свой идеал мужчины: не богач, не бедняк, у них много общего и есть несовпадения, в общем, им всегда есть о чем поговорить.

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 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

Ранее сообщалось, что Андрей Шлянин работал оператором на Первом канале. Собственно, благодаря нескольким эфирам передачи "Пусть говорят", транслировавшейся на той же "первой кнопке", Диана Шурыгина и стала известна. Кажется, только глухой не слышал историю двойного изнасилования юной красавицы и ее выражения "на донышке", которое стало крылатым. Говорят, в кулуарах телецентра Андрей и Диана и познакомились.

Однако сейчас Шлянин называет себя фрилансером, у него нестабильный заработок. Однако, отметил Андрей, и Диана не зарабатывает тех миллионов, которые ей упорно приписывает молва. По его словам, Шурыгина очень скрупулезно относится ко всем предложениям по работе, причем свои контакты не дает, предпочитая все вопросы решать через любимого супруга.

Диана ищет себя. К примеру, сейчас она записала несколько песен. "У нас есть такое условие, что во все всякие туры или другие города, если они будут в будущем, мы будем ездить всегда вместе", – заявил Шлянин, пояснив, что он позиционирует себя не только как сопровождающий, но и активно помогающий жене.

Андрей прокомментировал и огненный темперамент Дианы, который она во всей красе показала в эфирах ток-шоу. Мужчина отметил, что Шурыгина действительно большой любитель отстаивать свою точку зрения. "Посудой и ножами, слава богу, не кидается", – с улыбкой сообщил Шлянин. И добавил, что у него противоположный характер.

"Я считаю себя до невозможности спокойным человеком. Зажечь меня сразу у нее не получается. Обычно если она начинает капать-капать-капать, я обычно сруливаю, пытаюсь не вступать в этот диалог, потому что все тогда перерастает в крик, я эту тему не люблю", – признался Андрей Шлянин в интервью изданию Super.

Автор: Наталья Аряева23 мая 2018, 13:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадебные фото Шурыгиной

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