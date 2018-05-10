Орлову просят не показывать интимные фото с Задорновым

31-летнюю актрису Марину Орлову за глаза называют музой Михаила Задорнова. По словам режиссера Дмитрия Панченко, в чьем фильме снялась артистка, ее контакты искал юрист, чтобы попросить не обнародовать личные фото с Задорновым, которых у нее якобы много.

В конце жизни Михаил Задорнов снимал фильм по собственному сценарию "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка". Интересно, что сатирик лично проводил кастинг актеров, присутствовал на съемках. Так, в фильме приняла участие Марина Орлова, которую называют музой Задорнова. Как отметил режиссер картины Дмитрий Панченко, молодую актрису писатель действительно выделял, потому что считал талантливой. Однако была ли она его музой, он не знает.

"Кстати, юрист семьи Задорнова выходил на меня – искал контакты Орловой, чтобы связаться с ней и попросить не выкладывать в Сети личные снимки с Михаилом Николаевичем. У Марины много фото с Задорновым. Но семье это было неприятно, родные посчитали, что это вызывает ненужные кривотолки", – цитирует Дмитрия Панченко сайт "Комсомольская правда".

К слову, сегодня, 10 мая, прошло полгода со дня смерти Михаила Задорнова. В течение этого времени родные должны были заявить свои права на наследство сатирика. Говорят, к столичному нотариусу обратилась только бывшая жена писателя Велта. А его вдова Елена Бомбина и единственная дочь Елена так и не написали заявление о желании вступить в права наследства.

Появилась информация, что Михаил Задорнов составил два завещания: одно – по имуществу на территории Латвии, второе – на территории России. Как рассказал журналистам источник, не пожелавший называть свое имя, в нюансы этих документов Задорнов никого не посвящал, поэтому что в них написано – вопрос. Однако предполагается, что могут быть сюрпризы.

Напомним, Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года. Сатирик не смог победить рак мозга, с которым боролся на протяжении последних месяцев жизни. "Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят", – заявил певец Иосиф Кобзон.