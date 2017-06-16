49-летнюю Ольгу Кабо в купальнике назвали богиней

Известная актриса Ольга Кабо отправилась отдыхать с сыном Витей в Крым. На одном из снимков в Instagram звезда позирует в купальнике, лежа на шезлонге. Подписчики артистки в восхищении.

Кабо остановилась с ребенком в спа-отеле в Алуште. "Долгожданный отдых, Черное море 🌊 Даже когда нет солнышка, приятно просто полежать на пляже, слушать шум прибоя и крик чаек..." – призналась Ольга, пребывающая в благостном настроении.

На снимке заметно, что в день фотосессии было не особо жарко, но и в этом актриса нашла плюс. "И в пасмурную погоду можно загореть, при рассеянном излучении загар еще лучше "прилипает"🌞🌞🌞, – отметила довольная звезда. – Так что вернусь в Москву настоящей шоколадкой, без ущерба для состояния кожи".

Стройная 49-летняя актриса позирует в белоснежном купальнике, подчеркнувшем ее тонкую талию и пышный бюст. "Богиня ❤️❤️❤️", "Какая вы красивая", "Вы очаровательны!!!…", "Роскошные ноги", – принялись осыпать комплиментами Ольгу ее подписчики. Похвалили люди и наряд артистки: "Белый купальник... Риск! И это стоит того! 👍".

Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga) Июн 16 2017 в 11:06 PDT

Некоторые отметили, что Кабо пока еще не успела заметно загореть или – не дай Бог – сгореть, как другие москвичи, замерзшие в аномальную июньскую стужу и дорвавшиеся до солнца и пляжа.

Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga) Июн 14 2017 в 12:21 PDT

Ранее Ольга поделилась с друзьями в соцсетях своим прекрасным настроением. "Как хорошо, когда можно просыпаться без будильника, жить не глядя на часы, ничего особо не планируя и никуда не спеша... Отдыхаем с Витюней! Ура 😁!!!! И это счастье", – не нарадуется актриса.

