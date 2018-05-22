Отчаявшуюся жену Кержакова изолировали врачи

Супруга футболиста Александра Кержакова госпитализирована. Специалисты оберегают молодую маму от любых контактов с внешним миром.

После заявления о разводе Милана Кержакова перестала обновлять свои социальные Сети. Поклонники, грешным делом, подумали не стряслось ли чего непоправимого. Подруга семьи Кержаковых только подогрела появившиеся слухи.

По словам девушки Милана так переживала из-за ссор с мужем, что оказалась в больнице. Она и сейчас находится там. Женщина изолирована от внешнего мира.

У Кержаковой отняли все средства связи: телефон и планшет. Якобы, в день появления скандального сообщения о разводе, врачи, в порядке исключения, разрешили ей воспользоваться смартфоном. Из клиники Милану обещают выписать в конце мая. С каким недугом Милана обратилась к докторам не сообщается. "Если в клинике забирают телефон, странные мысли у всех возникают", – поделилась с сайтом газеты "Комсомольская правда" подруга.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 2 Фев 2018 в 8:13 PST

Ходят слухи, что в последнее время жена футболиста была немного не в себе. Она так отчаялась, что даже пыталась спасти разваливающийся брак с помощью магических ритуалов. Девушка обратилась к экстрасенсу Ирине Мартыновой и попросила приворожить супруга.

"Мартынова, думаю, пообещала помочь. Но Ирина не владеет элементарными знаниями, просто брала с Миланы деньги. Ирину я хорошо знаю. Приехала она из Краснодара, работала в Центре развития личности Натальи Бантеевой - победительницы 9-й "Битвы экстрасенсов". Ирина в Центре занималась прикладной "черной работой": шила куклы для приворота, делала отворот, приворот, устраивала денежный поток", – рассказала журналистам экстрасенс Татьяна Ларина.

Лариной кажется, что Кержаков намеренно отправил Милану в клинику, чтобы выдать ее за сумасшедшую, а при разводе отсудить у супруги детей. Якобы, этот трюк футболист уже проворачивал несколько лет назад со своей сожительницей Екатериной Сафроновой.

"Ездила в психушку, куда ее отправил "полечиться" Кержаков, и вытаскивала оттуда. Кате кололи сильный препарат, от которого сердце могло не выдержать, а потом предложили ввести в искусственную кому. Я умоляла ее не соглашаться. Милану тоже вводили в искусственную кому. Она повторяет судьбу Кати", – цитирует мага EG.ru.