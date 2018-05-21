Счастливую бабулю Пугачеву заметили с камерой у роддома

Алла Пугачева трогательно поздравила своего старшего внука Никиту Преснякова. Примадонна опубликовала кадры из семейного архива.

В своем Instagram Алла Борисовна поделилась видеозаписью. На ней запечатлена выписка из роддома ее внука Никиты. Владимир Пресняков-младший выходит из дверей заграничного лечебного заведения. В руке он бережно несет белоснежную люльку.

"Володь, ну ты счастлив?". – спрашивает Преснякова кто-то. "Ну конечно!", – с гордостью отвечает новоиспеченный папаша, а в это время Пугачева в коротеньком платье снимает внука на видеокамеру. Далее все звездное семейство направляется к машине. "Может Рэем назовем?", – спрашивает Примадонна. "Нет", – закричал Владимир, помещая колыбель на заднее сидение автомобиля.

Под видео исполнительница кратно написала: "Незабываемо". За несколько часов пост набрал более 300 тысяч просмотров и множество комментариев.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 21 Май 2018 в 7:15 PDT

Почитатели Пугачевой поздравили внука Примадонну с днем рождения внука и пожелали Никите Преснякову всего наилучшего. "Поздравляю с именинником, Алла Борисовна!!! Достойный внук!!!! 👍👍👍👍👍🍾🍾🍾🍾🍾 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие милые, молодые родители!!! А бабушка бесподобна, как всегда неотразима, лучшая!!! Счастливый внук, золотой получился. Всем счастья, здоровья, всех земных благ!", "Никита талантливый,красивый,с обаятельной улыбкой! Счастья ему и всей вашей семье💐💐💐", "Классное видео)))от души поздравляю😚😚😚счастье и долгих лет жизни😚😚😚😚😚", – писали поклонники.

Отметим, что несколькими часами ранее Алла Борисовна опубликовала трогательный снимок, на котором она держит еще совсем маленького Никиту. "Я рада,что из маленького мальчика,который летал со мной на гастроли,вырос большой музыкант и певец.Удачи тебе во всем,любви и здоровья.С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!",- сопроводила фото исполнительница.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 21 Май 2018 в 12:02 PDT

Добавим, что сегодня, 21 мая Никите Преснякову исполняется 27 лет. Никита– сын певицы Кристины Орбакайтеот музыканта Владимира Преснякова.